WhatsApp: chiamate e videochiamate migliorano la qualità

Continua a rendersi protagonista nel mondo delle applicazioni di messaggistica istantanea WhatsApp, piattaforma ormai leader assoluta. Sia le chiamate che le videochiamate stanno per ricevere un aggiornamento importantissimo che ne migliorerà la qualità.

Ad annunciarlo è stato il blog ufficiale di WhatsApp, dove vengono descritte tutte le migliorie pronte ad arrivare a partire dalle prossime settimane. Chiaramente avranno luogo sia su Android che iOS.

WhatsApp: cosa cambia nelle chiamate e nelle videochiamate

Basterà attendere le prossime settimane per poter godersi il nuovo aggiornamento di WhatsApp che introdurrà delle nuove funzionalità. Queste renderanno le chiamate ancora più versatili e gli concederanno una qualità maggiore. In basso ecco l’elenco delle novità che arriveranno:

Sarà possibile condividere lo schermo con tanto di audio ;

; Su ogni dispositivo potranno partecipare alle videochiamate più persone ;

; Lo speaker di una chiamata multipla sarà sempre in primo piano, proprio come Zoom.

WhatsApp, nella sua nota ufficiale sul blog dove annuncia l’aggiornamento, ci ha tenuto a ricordare il suo grande impegno nei miglioramenti che riguardano la multimedialità. In più l’azienda ha sottolineato come il nuovo update sia pronto a subentrare dopo alcune migliorie già apportate di recente:

“Siamo costantemente impegnati nella ricerca della miglior qualità audio e video, per offrirti chiamate fluide ovunque ti trovi. Di recente abbiamo lanciato il codec MLow, progettato per migliorare l’affidabilità delle chiamate. Le chiamate effettuate su dispositivi mobili beneficiano di una migliore eliminazione dell’eco e del rumore, facilitando le chiamate in ambienti chiassosi. Inoltre, le videochiamate offrono una risoluzione più elevata se si dispone di connessioni veloci. L’audio è in generale più nitido, anche in caso di connessioni scarse o dispositivi meno recenti. Per maggiori informazioni sul codec MLow e per provare la differenza di qualità audio, consulta qui.

Continueremo a migliorare le chiamate su WhatsApp in modo che tu possa effettuare chiamate private di qualità ovunque ti trovi“.