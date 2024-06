Unieuro è il colosso della convenienza, il Paese delle Meraviglie tecnologiche, il luogo in cui puoi spendere e risparmiare allo stesso tempo. I suoi scaffali sono strapieni di dispositivi ed altri prodotti magnifici e i suoi sconti urlano per farti acquistare. Troverai device di tutte le categorie esistenti, che siano per uso personale come smartphone o laptop e anche gli elettrodomestici più all’avanguardia per rendere la tua casa super tech.

Con Unieuro hai una doppia scelta. Puoi andare in negozio e vedere tutte le sue offerte con i tuoi occhi e chiedere informazioni agli addetti vendita, oppure puoi optare di approfittare della possibilità di poter comprare direttamente online. Su sito web Unieuro ti aspettano tutte le promozioni che trovi nel volantino e anche di più. Spesso lo store riserva per i suoi clienti digitali delle esclusive iniziative!

Il volantino Unieuro dedicato agli elettrodomestici più potenti

L’ultimo volantino Unieuro ti regala le più grandi occasioni di shopping per la tua casa. Puoi acquistare gli elettrodomestici targati Hisense in sconto e spendere ancor meno di quanto avessi mai pensato. Fino al 20 giugno puoi approfittare di questa fantastica iniziativa e trovare costi imperdibili su dispositivi del brand come lavastoviglie, lavatrici, frigoriferi ed altro ancora. Sai cosa c’è di stupendo? Che puoi pagare a rate! Il prezzo della tua spesa è rateizzabile in 10 mesi a tasso zero!

Da Unieuro puoi scegliere di comprare una lavatrice eccezionale al costo incredibile di appena 449,90 euro che abbassi anche i costi della tua bolletta. Acquista un nuovissimo e supertecnologico frigorifero gigantesco con due porte dotato di distributore al prezzo stracciatissimo di 1199 euro. Pensavi forse ad un forno? C’è per te un fantastico modello Hisense alla bellezza di 299,99 euro. Trovi anche elettrodomestici raffinati e particolari come una stupenda cantina da vino al costo di soli 299,90 euro. Scopri immediatamente quali sono tutte le promozioni di Unieuro andando sul sito ufficiale cliccando qui e sfoglia le pagine del volantino dei device Hisense qui sotto per sapere cos’altro ti aspetta.