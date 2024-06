Un prezzo veramente pazzesco è stato attivato giusto in questi giorni su Amazon per l’acquisto di Apple iPhone 15, lo smartphone top di gamma dell’azienda di Cupertino può essere acquistato con un risparmio superiore al normale.

Al giorno d’oggi tutti vogliono acquistare un Apple iPhone 15, il problema è sempre stato il prezzo effettivo di vendita, risultato essere superiore al normale, o comunque alle aspettative del consumatore. La versione attualmente in promozione su Amazon prevede 128GB di memoria interna, un quantitativo più che sufficiente per la maggior parte degli usi, ricordando inoltre che lo stesso quantitativo non potrà essere in nessun modo incrementato.

Apple iPhone 15: offerta incredibile solo oggi

Dovete correre subito su Amazon se volete acquistare l’Apple iPhone 15, infatti il suo prezzo di vendita è stato fortemente ridotto rispetto al listino originario, che era di 979 euro, applicando in modo automatico uno sconto del 20%, fino ad arrivare ad un valore finale di soli 779 euro. La variante in commercio è, come al solito del resto, completamente sbrandizzata con garanzia legale della durata di 24 mesi. Premete qui per effettuare l’ordine.

Dimensionalmente lo smartphone segue gli standard a cui siamo solitamente abituati, raggiungendo 147,6 x 71,6 x 7,8 millimetri di spessore, con un peso che si aggira attorno ai 171 grammi. Il processore è l’ottimo Apple A16 Bionic, con una GPU 5-core e 6GB di RAM, accoppiato con display da 6,1 pollici di diagonale, che è un Super Retina XDR OLED con refresh rate a 60Hz, una densità dei pixel di 460 ppi e protezione Ceramic Shield. Il comparto fotografico, infine, è composto da due sensori, un principale da 48 megapixel, ed una ultragrandangolare da 12 megapixel, che permette di scattare ottime istantanee nella maggior parte delle situazioni.