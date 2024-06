Qualcomm ha svelato quando si terrà il prossimo Snapdragon Summit 2024. L’evento in cui il chipmaker mostrerà al mondo la nuova famiglia di System-on-Chip si terrà dal 24 al 26 ottobre a Maui, Hawaii.

Di solito, in occasione dello Snapdragon Summit, Qualcomm svela la nuova piattaforma hardware di fascia alta. Possiamo quindi aspettarci che l’evento sarà incentrato sull’attesissimo Snapdragon 8 Gen 4 che si preannuncia rivoluzionario.

Stando alle numerose indiscrezioni emerse in queste settimane, possiamo ricostruire l’architettura del SoC. Il chipset sarà realizzato da TSMC con un processo produttivo a 3nm. Qualcomm farà debuttare i core Oryon per la CPU, una soluzione creata appositamente per lo Snapdragon 8 Gen 4.

Rispetto alla precedente generazione basata su una piattaforma octa core suddivisa con un layout 1 + 3 + 4 core, il nuovo SoC introdurrà anche un nuovo layout. Lo Snapdragon 8 Gen 4 avrà un design 2 + 6 core, senza l’utilizzo di core dedicati all’efficienza energetica.

Considerando che i due core ad alte prestazioni potranno arrivare ad une frequenza operativa da 4.2GHz, il SoC sarà estremamente potente. Su Geekbench, i test delle versioni di test superano i 3.000 punti in single-core e i 10.000 punti in multi core.

Inoltre, questi punteggi confermano che Qualcomm punta a prendersi il primato del SoC più potente del panorama Android. Tuttavia, le prestazioni potrebbero garantire di ottenere il primato per l’intero settore mobile.

Stando alle indiscrezioni emerse, lo Snapdragon 8 Gen 4 sarà un’ottima soluzione per il gaming su mobile. I test hanno permesso di giocare a Genshin Impact per 45 minuti mantenendo un frame rate estremamente stabile.

Il primo device ad arrivare sul mercato con il SoC Snapdragon 8 Gen 4 sarà lo Xiaomi 15, il cui annuncio è previsto immediatamente dopo l’evento Qualcomm. Inoltre, ci aspettiamo anche il lancio dei flagship dei vari produttori tra cui OnePlus 13 e iQOO 13. Nelle prime settimane del prossimo anno, dovrebbero arrivare i Galaxy S25 di Samsung e poi a seguire tantissimi altri dispositivi.