Il social network X, precedentemente noto come Twitter, è in procinto di implementare un nuovo cambiamento significativo: presto verrà nascosto il numero di “Like” che gli utenti danno ai post. Questa mossa, annunciata dall’account ufficiale XEng, ha l’obiettivo di tutelare la privacy degli utenti, consentendo loro di esprimere apprezzamenti senza timore di giudizi esterni.

Dettagli della nuova policy

La nuova policy per i “Like“, che entrerà in vigore già questa settimana, si articola su diversi punti. Innanzitutto, gli utenti potranno continuare a vedere i post a cui hanno messo “Like“. Il conteggio dei “Like” e le altre metriche per i propri post saranno comunque visibili nelle notifiche personali. Cò che verrà celato è l’identità degli utenti che hanno messo “Like” ai post altrui, ad eccezione dell’autore del post che continuerà a vedere chi ha apprezzato il suo contenuto.

Questa decisione rappresenta un cambio di rotta rispetto alla politica iniziale dell’azienda, che aveva lanciato l’opzione per nascondere il tab “Mi Piace” come vantaggio esclusivo per gli abbonati al servizio X Premium. Ora, invece, la strategia si estende a tutti gli utenti della piattaforma, rendendo più inclusiva la protezione della privacy.

L’annuncio di questa nuova policy arriva in un periodo di intensi cambiamenti per il social network di Elon Musk. Solo pochi giorni fa, X ha ufficialmente autorizzato i contenuti per adulti, a condizione che seguano linee guida specifiche. Questa apertura verso i contenuti pornografici era stata anticipata da rumors che circolavano da qualche giorno, segnando un altro passo significativo nella trasformazione della piattaforma.

Un’evoluzione continua

Queste modifiche sono parte di una più ampia strategia di X per adattarsi e rispondere alle esigenze dei suoi utenti, garantendo un ambiente più sicuro e meno giudicante. Nascondere i “Like” può sembrare un piccolo cambiamento, ma rappresenta un grande passo verso una maggiore tutela della privacy e della libertà di espressione online. Con Elon Musk al timone, il futuro di X continua a evolversi in modi che cercano di bilanciare innovazione, libertà e sicurezza per tutti i suoi utenti.