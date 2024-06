Arriva il Fastweb Shop: ecco come accedervi

Con il suo nuovo Shop online Fastweb fornisce ai suoi utenti l'opportunità di accedere in modo sicuro agli acquisti legati alla telefonia, e non solo.

Fastweb lancia sul mercato il suo personale Shop. Si tratta di un e–commerce con cui gli utenti possono comprare prodotti di telefonia mobile. Tra cui smartphone, tablet e router Wi-Fi portatili. I clienti Fastweb potranno visionare i prodotti in vendita, leggere le descrizioni dettagliate fornite e comprarli in modo semplice e sicuro. Le modalità di pagamento includono la carta di credito e PayPal. Inoltre, è presente la possibilità di suddividere la somma in tre rate senza interessi. La consegna dei prodotti acquistati è gratuita, garantendo un ulteriore vantaggio per i clienti. Il Fastweb Shop è accessibile tramite l’app ufficiale e l’area personale MyFastweb sul sito web.

Fastweb Shop fa il suo debutto online

Attualmente, il negozio non supporta l’acquisto di smartphone a rate tramite la piattaforma online. Tale opzione rimane disponibile solo negli shop fisici, dove è possibile optare per il finanziamento tramite Findomestic. Con il negozio online, invece, è possibile visionare i modelli disponibili e i relativi costi per la rateizzazione. Quest’ultime prevedono un piano di 20rate mensili.

Fastweb continua a proporsi come un punto di riferimento nel mercato delle telecomunicazioni. A tal proposito, offre diverse soluzioni adatte a rispondere alle diverse esigenze dei suoi utenti. Un esempio è l’offerta Mobile, che comprende minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB di dati in 4G e 5G, a 7,95 euro al mese con un contributo iniziale di attivazione di 10euro. La promo è disponibile per i nuovi clienti, sia che richiedono o meno la portabilità del proprio numero da un altro operatore.

Per la rete fissa, Fastweb propone l’offerta Casa Light che include una linea telefonica fissa e una connessione internet illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit, fibra mista FTTC fino a 200 Megabit, o ADSL fino a 20 Megabit. Il costo mensile è di 27,95 euro, con l’attivazione e il modem Wi-Fi inclusi nel prezzo. Per attivare l’offerta, basta seguire le istruzioni indicate sul sito.