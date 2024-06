WhatsApp: tre funzioni clamorose da scoprire adesso, sono gratis

Ci sono delle funzionalità che gli utenti non conoscono e che potrebbero implementare WhatsApp in un certo qual modo, ecco quali sono

Cosa succederebbe se doveste scoprire delle applicazioni di terze parti in grado di fornire qualche soluzione in più a WhatsApp? In tanti sono restii a farne utilizzo, mentre altre persone non attendono altro.

Durante gli ultimi tempi ce ne sono tre di app di terze parti che sono diventate famose e a quanto pare sono anche gratuite e legali. Usarle è davvero facile, per cui non bisogna essere prevenuti.

WhatsApp: queste funzioni sono passate inosservate ma sono davvero utili

Usare applicazioni di terze parti su WhatsApp può condurre a tante opportunità in più, soprattutto per chi vuole aggirare alcuni limiti. Tutto ciò che bisogna fare è semplicemente andare sul web e scaricarle nel formato apk. Da qui gli utenti più esperti avranno certamente capito che soluzioni di questo genere sono disponibili solo ed unicamente per il sistema operativo Android.

Tutto parte da un’applicazione in particolare, quella che fa tornare per molti l’incubo dello spionaggio anche se in forma molto più lieve. Whats Tracker è probabilmente l’applicazione di terze parti più famosa in assoluto in quanto consente di scoprire i movimenti delle persone all’interno di WhatsApp in ogni momento. Basta infatti installarla e scegliere i contatti da monitorare per sapere quando entrano o quando escono dall’applicazione ufficiale. Questa piattaforma serve per riuscire a localizzare a livello temporale coloro che non aggiornano il loro ultimo accesso e che non hanno impostato la trasparenza del loro stato di attività. Tutte le volte che entreranno o usciranno, sarà inviata una notifica sullo smartphone di chi usa Whats Tracker.

Ci sono altre due applicazioni molto utili, le quali consentono di aggirare alcuni limiti che WhatsApp impone. La prima è Unseen, molto utile per intercettare tutti i messaggi in arrivo leggendoli al di fuori. Se vi state chiedendo quale sia il beneficio di una soluzione di questo genere, la risposta è molto semplice: potrete leggere tutto ciò che vi arriva restando invisibili, senza aggiornare l’ultimo accesso e non risultando mai online.

Per chiudere, ecco WAMR, l’applicazione che una volta installata consente di recuperare da lì in avanti tutti i messaggi che verranno cancellati di proposito nelle chat.