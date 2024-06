Hype si schiera con Transmit Security: l'autenticazione avviene in app

È ufficiale il nuovo accordo siglato tra Hype e Transmit Security. Questa società, che lavora per realizzare soluzioni SaaS utili per gestire l’identità e l’accesso digitale degli utenti consentirà ad Hype di offrire ai tanti clienti una nuova esperienza d’uso fatta di sicurezza ed intuitività.

Questa partnership nasce per integrare questa piattaforma di sicurezza per consentire l’autenticazione dei clienti durante l’accesso all’applicazione bancaria. In realtà l’accordo prevede che tali standard di sicurezza vadano applicati ad ogni forma di autorizzazione intesa anche come pagamenti e bonifici. Si tratta dunque di un grande passo avanti compiuto da Hype nella sicurezza per i suoi clienti che di certo non potranno che essere soddisfatti.

Hype vuole migliorare le possibilità per i suoi utenti

Non hanno tardato ad arrivare le parole da parte del CEO di Hype, Giuseppe Virgone, il quale ha commentato:

“L’accesso all’app è il primo passo che i clienti HYPE compiono quotidianamente per usufruire dei nostri servizi, quindi è essenziale che sia perfetto. La nostra collaborazione con Transmit Security ci consentirà di introdurre continuamente innovazioni nella gestione dell’identificazione dei clienti, assicurando standard elevatissimi di semplicità e usabilità“.

Al momento è riconosciuta tra le società che a livello internazionale riescono a fornire l’offerta più innovativa. Questa azienda infatti consente di usare dei servizi digitali e prodotti all’insegna della massima sicurezza e fluidità. Essa dispone infatti di una piattaforma che rappresenta il perfetto connubio tra prevenzione delle frodi, verifica delle stesse e gestione dell’identità. Sono moltissime le istituzioni finanziarie a livello mondiale che hanno adottato questa soluzione. Tra le aziende che si affidano a Transmit Security ci sono UBS, Telepass Spa, Santander, MetroBank, HSBC e NN Insurance.

L’obiettivo di Hype dunque è quello di riuscire ad ampliare il suo network fatto di partner integrando allo stesso tempo le migliori soluzioni presenti sul mercato. Tutto ha un solo scopo: concedere ai clienti sempre più possibilità e vantaggi