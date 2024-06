Con l’operatore telefonico Iliad gli utenti possono acquistare diversi smartphone in comode rate mensili. Al catalogo proposto dall’operatore, si è da poco aggiunto un nuovo smartphone del noto colosso sudcoreano Samsung. Si tratta in particolare del nuovo Samsung Galaxy S23 FE e quest’ultimo è ora acquistabile con l’operatore ad un prezzo ulteriormente scontato. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Iliad, acquista ora il nuovo Samsung Galaxy S23 FE ad un super prezzo

In questi ultimi giorni si è aggiunto al catalogo di smartphone acquistabili con Iliad uno degli ultimi device di casa Samsung. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Samsung Galaxy S23 FE. Quest’ultimo, in particolare, sarà disponibile all’acquisto con l’operatore a partire dal 12 giugno 2024 ad un prezzo ulteriormente scontato.

In particolare, adesso gli utenti lo potranno acquistare con uno sconto pari a 190 euro. Nello specifico, Samsung Galaxy S23 FE sarà acquistabile ad un prezzo scontato di 529 euro pagando l’intero importo. Gli utenti potranno inoltre decidere di acquistare lo smartphone in 24 oppure 12 rate mensili, ad un prezzo rispettivamente pari a 22,04 euro e 44,08 euro al mese. Questo smartphone non è l’unico a marchio Samsung che gli utenti potranno acquistare.

Con l’operatore, infatti, gli utenti potranno acquistare anche il nuovo smartphone top di gamma Samsung Galaxy S24. Quest’ultimo, sempre nel taglio di memoria con 128 GB, sarà acquistabile in un’unica soluzione a 894 euro oppure con 24 o 12 rate mensili rispettivamente da 37,25 euro e 74,50 euro. Gli utenti potranno comunque decidere di acquistare questi smartphone con altri tagli di memoria. Il prezzo ovviamente aumenterà se si sceglieranno tagli di memoria più capienti. Questo top di gamma nel taglio di memoria con 256 GB, ad esempio, si potrà acquistare ad un prezzo scontsto di 953 euro oppure sempre in rate mensili

Per conoscere tutta la lista di smartphone acquistabili con Iliad, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dell’operatore.