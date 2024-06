È arrivata la conferma ufficiale relativa all’arrivo del nuovo HTC U24 Pro. Riguardo il nuovo smartphone sono emerse diverse indiscrezioni. Quest’ultime sono state confermate di recente proprio dall’azienda taiwanese. Secondo quanto rivelato sembra che in Italia ci sarà una sola variante da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Inoltre, sarà disponibile nella colorazione Space Navy. Si tratta di un dispositivo di fascia media presenta una struttura in metallo e una texture opaca. Ciò rende le ditate meno visibili. Inoltre, secondo quanto rivelato da HTC è stata sfruttata una tecnologia di pressatura a caldo. In questo modo si ottiene una back cover ad elevata resistenza.

Primi dettagli sul nuovo HTC U24 Pro

È trapelato, da alcune informazioni online, che lo smartphone si baserà sulla piattaforma Snapdragon 7 Gen3 di Qualcomm. Inoltre, il dispositivo HTC U24 Pro avrà un display OLED da 6,8 pollici. È presente anche un refresh rate fino a 120Hz. La batteria è da 4.600mAh e presenta l’opzione ricarica rapida fino a 60W. E non è tutto. Infatti, è compreso anche un supporto per la ricarica wireless da 15W ed anche quella inversa a 5W.

Il comparto fotografico è caratterizzato dalla presenza di una cam anteriore da 50MP. Inoltre, sono disponibili tre fotocamere posteriori da 8 e due da 50MP. La prima è una ultra-grandangolare, mentre le altre due sono da una principale tele. La scheda tecnica evidenzia che il dispositivo sarà da 12GB di RAM. Mentre la memoria di archiviazione arriva fino a 512GB. Inoltre, è presente, per la connettività, il supporto per le reti 5G.

Il dispositivo HTC U24 Pro verrà presto disponibile sul mercato al prezzo di 559euro. Per gli utenti interessati ad acquistare lo smartphone appena rilasciato è possibile lasciare il proprio indirizzo e-mail. In questo modo di riceverà un messaggio non appena inizieranno le vendite. Per procedere basta recarsi sul sito web ufficiale di HTC, nell’apposita sezione.