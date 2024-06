HTC non molla la presa e sta per tornare con una nuova serie di smartphone. A confermarlo è un recente post su X. Nello specifico, il post parla di un nuovo dispositivo il cui lancio è previsto per il 12giugno 2024. Il messaggio è stato accompagnato dall’hashtag #ALLFORU. Inoltre, è presente anche la foto di uno smartphone HTC. Oltre la presunta data di lancio non sono state rilasciate ulteriori dichiarazioni a riguardo. Nonostante la carezza di informazioni il dispositivo ha ugualmente attirato l’attenzione di molti. Uno dei motivi è sicuramente la tenacia di HTC. L’azienda, dal 2018, è stata protagonista di un processo di marginalizzazione nel settore degli smartphone.

In quell’anno l’azienda ha iniziato a perdere terreno rispetto ai concorrenti. Nonostante i tentativi di recuperare quote di mercato, HTC è rimasta in ombra nel panorama degli smartphone Android. Eppure, l’azienda non ha mai cessato di lottare per rimanere attiva, rilasciando periodicamente nuovi modelli per non sparire completamente dal mercato.

HTC pronta al lancio di nuovi dispositivi

Il prossimo smartphone, che dovrebbe chiamarsi U24 Pro, è stato recentemente inserito nella Google Play Console. Dettaglio che lascia ipotizzare un suo lancio imminente. È stato individuato anche su Geekbench e certificato dal Bluetooth SIG. Nello specifico, quest’ultimo conferma la presenza del Bluetooth5.3. Dal punto di vista tecnico, l’HTC U24 Pro sarà dotato di un processore Snapdragon 7 Gen3, 12GB di RAM (con possibilità di varianti) e un display con risoluzione di 1080x2436pixel e densità di 480ppi. Il sistema operativo sarà Android14.

Le immagini della Google Play Console, per il design del dispositivo, mostrano un display curvo con un foro centrale per la fotocamera anteriore. Ci sarà inoltre un pulsante per l’accensione e quelli per il controllo del volume, tutti sul lato destro.

HTC ha mantenuto una certa costanza nel rilascio di nuovi smartphone ogni anno. Elemento da non trascurate considerando la sua posizione marginale nel mercato. Un nuovo dispositivo focalizzato sulla blockchain è stato rilasciato nel 2019. Mentre l’anno successivo è arrivato l’HTC U20. Nel 2022 un dispositivo di fascia meda, seguito dal modello U23 Pro dello scorso anno. Ora, l’attesa è per il U24Pro, che probabilmente non porterà innovazioni rivoluzionarie, ma rappresenterà ancora una volta la determinazione dell’azienda nel continuare a partecipare alla competizione nel mondo degli smartphone Android.

Anche se HTC non può più essere considerato un leader nel settore, la sua perseveranza dimostra un impegno continuo nel rimanere rilevante, cercando di mantenere un posto tra i produttori di dispositivi mobili.