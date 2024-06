WhatsApp: arriva il blocco degli screenshot, ecco il motivo

Cosa significa sfruttare al massimo WhatsApp? In breve, sta a rappresentare l’opportunità di usare tutte le funzionalità che la piattaforma mette a disposizione. Nel corso degli anni queste sono diventate tantissime, per la gioia degli utenti che si aspettano sempre qualcosa di nuovo dal colosso della messaggistica.

Chi ci lavora, tende a non deludere mai ed infatti negli ultimi anni di nuove introduzioni ce ne sono state tantissime. WhatsApp vuole rendere il suo ambiente sempre più performante e legato alla privacy, tenendo così a debita a distanza la concorrenza. A cosa porta dunque tutta questa innovazione è tutta questa cura per una piattaforma che sembrava già perfetta? Al continuo apprezzamento da parte del pubblico, alla voglia che cresce sempre di più di utilizzare un’applicazione ormai non più solo utile per la messaggistica.

WhatsApp viene usata costantemente anche per le chiamate e per le videochiamate ma non solo. Chi vuole scambiarsi file di ogni genere, sa di poterlo fare in ogni momento e con grande velocità. L’opportunità di condividere tutto ciò era già disponibile, ma da quando WhatsApp ha introdotto l’opportunità di condivisione di foto e video in alta definizione, tutto è cambiato ulteriormente. Documenti ed altre tipologie di file sono all’ordine del giorno ed è per questo che la piattaforma è davvero usata da tutti in giro per il mondo. WhatsApp ha sempre concesso tutto, ma questa volta è il momento di tirare i remi in barca. L’applicazione vuole infatti abolire la possibilità di effettuare degli screenshot, ma non in ogni ambito.

WhatsApp: niente più screenshot per le foto profilo degli altri utenti

Secondo quanto riportato, ben presto non sarà più possibile effettuare lo screenshot della foto profilo degli utenti. WhatsApp vuole infatti limitare questa possibilità.

L’applicazione cinque anni fa cominciò a vietare la possibilità di salvare l’immagine del profilo altrui, ma siccome in tanti hanno ovviato effettuando degli screenshot, adesso anche questa opportunità verrà estromessa dall’applicazione.