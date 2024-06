Al giorno d’oggi tutti gli utenti hanno a disposizione tantissime opzioni tra cui scegliere per quanto riguarda la promozione da attivare sul proprio smartphone è collegata al proprio numero di telefono, gli operatori infatti ogni mese aggiornano il proprio catalogo di promo garantendo agli utenti una vasta gamma di possibilità a prezzi convenienti e adatti a tutte le necessità.

Ovviamente i vari operatori mandano avanti delle campagne pensate per attrarre nuovi clienti, rubarne altri agli operatori competitor e far tornare sui propri passi, coloro che hanno deciso di abbandonare la nave effettuando la portabilità verso un altro operatore, proprio questo è il caso di Very Mobile che ha lanciato una nuova compagna promozionale che sta prendendo corpo in un avviso in arrivo ai suoi ex clienti che li invita a tornare presso l’operatore verde garantendo loro una promo esclusiva ad un prezzo ottimo.

Pioggia di Giga

La promo in questione garantisce all’utente che decide di attivarla la bellezza di 200 GB di traffico dati in navigazione 4G, minuti ed SMS illimitati al costo irrisorio di 5,99 € al mese, si tratta ovviamente di un tentativo da parte dell’operatore di scuotere il proprio mercato e garantire all’utente qualcosa che gli altri operatori non sono in grado di dare, ovviamente parliamo di un enorme quantitativo di giga a un costo decisamente allettante.

Ovviamente la scelta è direttamente proporzionale alla convenienza della promo, se infatti ciò vi consente di accedere a un numero maggiore di giga rispetto a quelli posseduti diventa decisamente scontato cosa fare, d’altro canto tenete in considerazione che la navigazione è in 4G e non in 5G, dettaglio che per molti può sembrare irrisorio, ma che magari per alcuni utenti appassionati può non esserlo.

Se dunque avete ricevuto tale avviso dall’operatore, prendete in considerazione l’offerta e fate la scelta voi più conveniente in base alle vostre necessità.