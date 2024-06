TIM: in automatico 5G e 5G Ultra per i nuovi utenti

TIM offre i vantaggi della rete 5G

A partire dalha introdotto una novità interessante per i nuovi clienti che attivano online un’offerta ““. Le promo che in precedenza includevano solo il 4G ora beneficeranno dell’attivazione del. Per quelle che già prevedevano il 5G, i clienti potranno accedere al nuovo, che offre un accesso prioritario alla rete con velocità massime di 2Gbps in download e 300Mbps in upload.

Per sottoscrivere le offerte, i nuovi clienti devono visitare la pagina dedicata sul sito dell’operatore, selezionare il proprio gestore di provenienza e visualizzare le promozioni disponibili. Ad esempio, gli utenti provenienti da Iliad possono attivare le offerte TIM Power Iron Web New o Power Supreme Easy Web New. I clienti che provengono da WindTre o Very Mobile hanno la possibilità di attivare, oltre a Young Easy (dedicata agli Under 25), l’offerta Power Special Pro. Tale promozione costa 9,99 euro al mese e include minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB di traffico internet fino al 5G, con velocità di download fino a 250Mbps e di upload fino a 75Mbps.

I clienti Vodafone possono accedere all’opzione Power Pro 5G a 12,99euro al mese. L’offerta include minuti illimitati, 200SMS e 100GB di traffico dati in 5GUltra. Gli utenti di ho. Mobile, invece, possono accedere all’offerta TIM Wonder New a 9,99euro al mese. Sono compresi minuti illimitati, 200SMS e 50GB internet fino al 5G.

L’iniziativa presentata rappresenta un passo significativo. TIM sta lavorando attivamente per espandere la copertura e le prestazioni della rete di quinta generazione. Inoltre, offre ai nuovi utenti un valido incentivo per cambiare gestore per ottenere connessioni più veloci e affidabili. La promo non solo migliora l’esperienza dei clienti, ma contribuisce anche alla diffusione e all’adozione del 5G in Italia. Tale scenario consolida la posizione di TIM come leader nel settore delle telecomunicazioni.