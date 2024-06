L’operatore telefonico italiano TIM ha da poco aggiornato il suo catalogo di offerte di rete mobile dedicate alla portabilità. In particolare, l’operatore ha aggiunto diverse offerte che ora supportano anche la navigazione su rete 5G. Si tratta come sempre di offerte molto interessanti. Per poterle attivare, sarà disponibile una sezione dedicata direttamente sul sito ufficiale dell’operatore. Vediamo qui di seguito le offerte più interessanti.

Passa a TIM, ora disponibili tante offerte con supporto alla connettività 5G

In questi ultimi giorni è stato aggiornato il catalogo di offerte mobile del noto operatore telefonico italiano TIM. Come già accennato in apertura, questa volta le nuove offerte mobile proposte dispongono del supporto alla navigazione in 5G. Le offerte disponibili cambieranno quindi in base all’operatore telefonico di provenienza.

Per chi proviene ad esempio dagli operatori telefonici Fastweb, CoopVoce , Iliad e altri sarà ad esempio disponibile l’offerta mobile TIM Power Special Web New. Quest’ultima, in particolare, include ogni mese fino a 200 GB di traffico dati validi per navigare in 5G. L’offerta include anche 200 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a soli 9,99 euro al mese.

Sono ovviamente disponibili all’attivazione tante altre offerte mobile. Una di queste è l’offerta mobile denominata TIM Power Iron Web New. Quest’ultima include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati utilizzabili sempre per navigare in 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere, in questo caso, sarà pari a 6,99 euro al mese. Con alcune di queste offerte, gli utenti potranno comunque scegliere diversi metodi di pagamento, tra cui quello con credito residuo e il metodo di pagamento con Ricarica Automatica.

Vi invitiamo comunque a visitare il sito ufficiale dell’operatore per non perdervi nessuna offerta di TIM.