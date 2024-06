Insta360 GO 3S: action camera 4K piccolissima e potente

Insta360 aggiunge una nuova freccia al proprio arco, stiamo parlando della nuovissima Insta360 GO 3S, un videocamera compatta con importanti migliorie, in primis per la possibilità di registrare in 4K a 30fps, ma anche con la presenza di un nuovo processore che migliora del 50% la potenza di calcolo.

Le nuove modalità puntano a rendere l’esperienza sicuramente migliore, come la FOV MegaView, per ridurre al massimo le distorsioni, lo Slow Motion fino a 200fps a 1080p, la video a intervalli per automatizzare le riprese a mani libere (scegliendo frequenze e durata delle clip). Il tutto condito con la solita stabilizzazione FlowState e Horizon Lock, per mantenere fisso l’orizzonte.

Date le sue ridotte dimensioni, l’azienda l’ha resa compatibile con Apple Find My, così da riuscire a localizzarla in velocità, mentre la sua impermeabilità fino a 10 metri, ne facilita l’utilizzo anche senza una custodia adeguata. Il montaggio magnetico la rende installabile quasi su qualsiasi superficie, con l’action pod che farà le veci di un case protettivo, ma anche di powerbank e telecomando, grazie anche alla presenza di un touchscreen direzionale posteriore da 2,2 pollici. Tra le ultime funzioni interessanti, segnaliamo il Quick reader multiuso, per effettuare il backup su una microSD, con al contempo la ricarica della videocamera e l’editing degli scatti direttamente dallo smartphone (ma senza dover effettuare il download).

Insta360 Go 3S: prezzo

Una videocamera compatta davvero rivoluzionaria, pensate che raggiunge soli 52,9 x 23,6 x 20,7 millimetri con un peso di 39 grammi, dotata anche di una batteria da 310mAh (e di 1270mAh nell’action pod) con ricarica rapida in 35 min (o 65 minuti con l’action pod), per raggiungere una autonomia complessiva di utilizzo di circa 170 minuti.

La Insta360 GO 3S può essere acquistata a partire da oggi, 13 giugno 2024, presso i rivenditori autorizzati, tra cui anche Amazon ed il sito ufficiale, ad un prezzo di listino di 399,99 euro (disponibile anche la variante con 128GB di memoria interna a 429 euro).