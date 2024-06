Microsoft ha deciso di interrompere temporaneamente il rilascio dell’aggiornamento Windows 11 versione 24H2 per gli utenti Insider del canale Release Preview. L’annuncio è stato fatto in modo discreto. Ovvero attraverso un aggiornamento al post originale, pubblicato il 22 maggio. Al momento, non è chiaro se la decisione sia solo momentanea o se possa prolungarsi. In più le motivazioni a riguardo non sono state rese note ufficialmente. In risposta alle domande sollevate dagli utenti, Brandon LeBlanc del team di Windows Insider ha dichiarato che al momento non ci sono ulteriori dettagli da condividere.

Windows 11 24H2 sospeso: nessuna spiegazione da Microsoft

Le ragioni di questa improvvisa interruzione sono oggetto di numerose speculazioni. Alcuni ritengono che il problema possa essere collegato alle recenti modifiche apportate alla funzione Recall. La quale era disponibile solo sul canale Release Preview fino alle ultime build Canary e Dev. Altri ipotizzano che possano essere stati scoperti bug rilevanti o problemi di compatibilità imprevisti. Ad ogni modo, malgrado la mancanza di comunicazioni ufficiali da parte dell’ azienda, queste ipotesi hanno alimentato il mistero e lasciato molti Insider con più domande che risposte. La funzione Recall, in particolare, ha generato polemiche riguardo a possibili rischi per la privacy e la sicurezza. Molte persone infatti, sono riuscite a farla funzionare anche su hardware non supportato. Persino utilizzando un tool disponibile per testare la funzione in anticipo.

Nonostante queste difficoltà, Windows11 continua a guadagnare popolarità, specialmente tra i giocatori. Secondo i dati raccolti da Steam, la piattaforma è attualmente in uso su circa il 46% dei PC da gaming. La crescita nel settore dei videogiochi potrebbe indicare una fiducia continua nella stabilità e nelle prestazioni del sistema operativo. Anche se persistono le incertezze riguardo agli aggiornamenti recenti e alle nuove funzionalità. In attesa di ulteriori chiarimenti da parte di Microsoft, gli utenti restano in sospeso, sperando in risposte rapide e risolutive.