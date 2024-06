Truffa: incredibile il messaggio arrivato, gli utenti sono stati derubati

Più persone hanno inoltrato una segnalazione: c’è una truffa in corso che avrebbe coinvolto tantissimi utenti ultimamente. Secondo quanto riportato, sarebbe stato usato il nome di Amazon per far credere ai malcapitati di aver vinto un concorso.

Truffa Amazon: ecco come si svolge l’inganno tramite e-mail

“Gentile utente,

Questo è il suo ultimo promemoria! Ha vinto un premio nel nostro ultimo concorso, ma non è ancora stato richiesto. Agisca ora per richiedere il suo meritato premio. Clicchi qui

Con i nostri più cordiali saluti,

Anna Ferraro

Agente del servizio clienti

Amazon

Anna Ferraro@amazon.it”.

All’interno della stessa mail, ci sarà una struttura molto simile ad una conversazione avvenuta che proseguirà con dei messaggi:

“Caro Anna Ferraro,

Ho notato che l’utente ha finora ignorato le nostre notifiche riguardo al suo premio. È preoccupante, dato che il premio è di valore e abbiamo provato a contattarla diverse volte. La prego di fare un ultimo tentativo per stabilire il contatto?

Distinti saluti,

Giovanni Rossi

Responsabile del servizio clienti

Amazon

giovanni.rossi@amazon.it.

Giovanni,

Capito, redigerò un’e-mail che sottolinei l’urgenza e la necessità di richiedere il suo premio per evitare spese di stoccaggio o la perdita del premio. Mi assicurerò di sottolineare che questa è la sua ultima possibilità.

La terrò informato.

Cordialmente,

Anna Ferraro

Agente del servizio clienti

Amazon

Anna Ferraro@amazon.it

Eccellente, Anna Ferraro,

Proceda come concordato e mi tenga informato se riceve una risposta. È fondamentale che facciamo tutto ciò che è in nostro potere per assicurarci che il vincitore abbia tutte le possibilità di richiedere il suo premio.

Un sentito ringraziamento,

Giovanni Rossi

Responsabile del servizio clienti

Amazon

giovanni.rossi@amazon.it“.

In poche parole, gli utenti potrebbero ritrovarsi a crederci. Tutto sembra infatti ben strutturato, ma l’obiettivo è solo rubare i dati personali a chi ci casca. Date un’occhiata all’indirizzo e-mail del mittente originale e vi renderete conto che non appartiene assolutamente ad Amazon.