WhatsApp migliora la privacy con un nuovo aggiornamento e non solo

I grandi progressi di WhatsApp passano attraverso svariati aggiornamenti che si sono presi cura di una piattaforma amatissima. In giro per il mondo gli utenti iscritti sono oltre 2 miliardi e questo già serve a far capire quanto l’applicazione sia cresciuta col passare del tempo. Ad oggi nessuno riesce a fare a meno di WhatsApp e si aspetta sempre qualche miglioria pronta ad arrivare, esattamente come quelle che gli sviluppatori stanno testando al momento.

Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni, l’applicazione in beta per Android sarebbe pronta a mostrare due novità. WhatsApp infatti avrebbe pensato di migliorare la privacy e anche la creazione degli eventi, quest’ultimo aspetto solo all’interno delle community. Tutto ciò serve ad aumentare il grado di sicurezza e discrezione degli utenti, che sembrano non averne mai abbastanza.

WhatsApp: con il nuovo aggiornamento cambiano privacy e creazione eventi

All’interno della versione beta numero 2.24.12.27 gli utenti Android possono testare le nuove introduzioni che WhatsApp ha implementato. In primo luogo l’applicazione di messaggistica consentirà di scegliere con quali utenti condividere i propri aggiornamenti di stato. In questo modo le opzioni di privacy vanno a rinforzarsi nettamente. Si potrà infatti scegliere di optare per tutti i contatti o per alcuni contatti specifici.

È davvero semplice far funzionare questa nuova feature, dal momento che, in fase di condivisione dell’aggiornamento di stato, comparirà prima della pubblicazione il menu con le due voci per consentire all’utente di selezionare il pubblico con cui condividere il tutto.

L’altra novità riguarda invece gli eventi, ma quelli all’interno delle community. La creazione di un evento diventa quindi ancora più completa siccome gli utenti potranno associarvi anche un’immagine di copertina, così che ogni evento sia più riconoscibile e chiaro.

Sarà quindi molto più semplice, nel momento in cui gli eventi di WhatsApp dovessero essere molti, riconoscere quello a cui ci si è iscritti.