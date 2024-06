TIM e Vodafone: le migliori offerte del 2024 fino a 300 GB in 5G

Tra le offerte migliori non potevano che risultare le Power di TIM, soluzioni mobili che integrano al loro interno il meglio. Partendo dalla prima offerta, quella più vantaggiosa che sta destando tanta attenzione anche agli utenti più restii al rientro, ecco la Power Special. Questa si occupa di concedere al pubblico minuti senza limiti verso chiunque con 200 messaggi ma soprattutto con 300 giga in 5G tutti i mesi per 9,99 € mensili.

Non potevano mancare però le altre due offerte, fedeli scudiere di questa appena mostrata. Ecco pertanto la Power Iron e la Power Supreme Easy, due soluzioni mobili che implicano al loro interno gli stessi minuti e messaggi già visti qui in alto ma rispettivamente 150 e 200 giga in 4G per navigare sul web tutti i mesi. Il prezzo della prima offerta è di 6,99 € mensili, mentre il prezzo della seconda è di 7,99 €.

Queste soluzioni riescono ad offrire anche un grande regalo per tutti gli utenti che scelgono ancora una volta TIM. Il gestore infatti permette di avere a disposizione il primo mese praticamente gratuito siccome c’è un periodo promozionale. Anche il costo di attivazione potrà essere totalmente evitato.

Vodafone combatte TIM e lo fa con due offerte Silver: ecco quali sono i contenuti

Anche questa volta gli utenti si ritrovano a dover scegliere tra i due gestori migliori in assoluto che sono ovviamente TIM e Vodafone. Dopo aver visto le offerte del gestore italiano, è il momento di quello anglosassone che non sembra essere da meno, pur avendone solo due.

Le Silver sono tornate con lo scopo di stupire e a quanto pare ci sono riuscite visto che costano pochissimo. Si parte con la prima proposta, quella che mensilmente garantisce un prezzo di soli 7,99 €. La seconda invece si spinge fino a 9,99 € mensili. Per quanto concerne i contenuti della prima, ci sono minuti senza limiti verso tutti con 200 messaggi e 100 giga in 4G. La seconda offerta vanta minuti illimitati e 200 messaggi come la prima ma 150 giga in 4G. Il primo mese costa solo 5 €.