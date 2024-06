WhatsApp: arrivano novità per proteggere la propria privacy

Le novità non mancano mai quando si parla di WhatsApp, gli sviluppatori lavorano sodo e con costanza per apportare modifiche continue all’app migliorandola sotto ogni punto di vista e aggiungendo nuove funzioni innovative. Nelle versioni Beta sono spuntate in questi giorni alcuni cambiamenti per quanto riguarda la privacy e l’organizzazione degli eventi nelle community. Gli utenti WhatsApp avranno dunque a disposizione un modo per proteggere le proprie informazioni e gestire le community in modo più completo. Il team non ha ancora implementato le novità nella versione standard dell’app, ma sono possono essere testate solo da un numero limitato di persone iscritte al programma di beta testing dell’applicazione di messaggistica. Quando i test giungeranno al termine, verranno (forse) condivise con tutta l’utenza. Cosa sono e come accedere alle ultime novità di WhatsApp? La prima nuova opzione di WhatsApp fa parte dell’aggiornamento della versione Beta 2.24.12.27 e permette di scegliere con esattezza con chi condividere il proprio stato. Il team Meta ha infatti rinforzato questa funzionalità per dare all’utenza una maggiore privacy. Adesso, prima della pubblicazione dello stato, compaiono due diverse opzioni tra cui poter scegliere cioè “Tutti i contatti” o “Contatti specifici”.

La seconda novità creata dagli sviluppatori tocca invece le community e gli eventi che possono essere generati in quest’ultime che hanno subito diverse integrazioni. Nella versione 2.24.12.26 di WhatsApp la sezione “eventi” è ora più completa e compare la possibilità di aggiungervi una foto di copertina in modo che appaiano più riconoscibili e spicchino tra i diversi eventi. Quando si ha a che fare con tanti eventi su WhatsApp è difficile individuare uno che sia di proprio interesse nella lista, bisogna scorrere a lungo. Con questa integrazione invece li si potrà distinguere rapidamente e trovare subito. Per quanto riguarda le date di rilascio di entrambe le novità non si sanno ancora i dettagli. Se si volessero testare in anteprima, basta iscriversi al programma Beta andando su Google Play Store o scaricare i file APK dalla pagina apposita di APK Mirror.