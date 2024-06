CoopVoce è uno degli operatori telefonici in maggiore crescita negli ultimi tempi. Il brand ha presentato una nuova offerta destinata a suscitare grande interesse tra i consumatori. La proposta del gestore, denominata “Evo 200″, prevede 200GB di traffico dati per la navigazione in 4G. Oltre che minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri nazionali e 1000 SMS verso qualsiasi operatore. Tutto al costo di 7,90 € al mese. Questa promozione è valida per chi deciderà di passare a CoopVoce entro il 19 giugno 2024. In più, per i nuovi clienti, sono previste due importanti novità. Ovvero il prezzo di attivazione sarà azzerato e il primo mese di servizio sarà completamente gratuito. A partire dal secondo mese, la tariffa però sarà di 7,90 € mensili.

CoopVoce, un’ innovazioni continua

La strategia di CoopVoce mira a combinare quantità e qualità a prezzi competitivi. Così da rendersi una scelta interessante sia per l’uso personale che per scopi professionali. La società è nata nel 2007 e appoggia sulla rete TIM. Ed ha sempre puntato su promozioni che uniscono convenienza e affidabilità. Negli ultimi anni ha infatti visto una crescita significativa, frutto anche di promozioni mirate e rispondenti alle esigenze dei clienti. La promo Evo200 si inserisce perfettamente in questo contesto, proponendosi come una delle soluzioni più convenienti sul mercato attuale per chi necessita di un ampio pacchetto dati.

L’attivazione della promo può essere effettuata comodamente online tramite il sito ufficiale di CoopVoce. Oppure recandosi presso uno dei numerosi negozi fisici, per un servizio facile e accessibile. Con questa iniziativa l’ operatore dimostra di voler competere seriamente con i colossi del settore come TIM, Vodafone, Tre e Wind. Offrendo ai propri clienti non solo quantità, ma anche qualità e trasparenza. Si tratta di un chiaro segnale della volontà del marchio di volersi affermare come un’alternativa valida e competitiva nel mondo della telefonia mobile italiana. Rispondendo in modo efficace alle crescenti esigenze di connettività degli utenti moderni.