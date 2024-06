Huawei ha avviato la commercializzazione ufficiale nel nostro Paese della FreeBuds 6i. Gli auricolari di nuova generazione possono contare su diverse novità tecniche e su un prezzo molto competitivo.

Disponibili sul Huawei Store al prezzo di 99 euro, sono acquistabili con un ulteriore 10% di sconto fino al al 1° luglio utilizzando il codice AMEDIAFB10. Le caratteristiche principali che rendono questi auricolari un best buy sono l’elevata qualità del suono, la notevole autonomia e la tecnologia di cancellazione del rumore.

HUAWEI ha dotato le FreeBuds 6i dell’ultima tecnologia proprietaria in merito alla cancellazione attiva del rumore, denominata Intelligent Dynamic ANC 3.0. Attraverso l’analisi in tempo reale dell’ambiente circostante, le cuffie possono creare il modello ANC più adatto per migliorare la qualità di ascolto.

L’algoritmo interno è stato programmato per supportare 34 scenari diversi con il monitoraggio del rumore ambientale ogni 2,6 μs. Grazie a questi aggiustamenti continui attraverso i tre microfoni integrati, il perfetto isolamento sarà garantito ad ogni secondo.

Tra le novità più importanti delle nuove FreeBuds 6i spiccano anche gli interventi del produttore per quanto riguarda la cancellazione passiva del rumore (PNC). A livello harware, è stata realizzata una camera di filtraggio del rumore per ridurre i rumori di sottofondo. A questa soluzione si associano anche i nuovissimi auricolari in silicone liquido che migliorano l’aderenze all’orecchio, migliorando anche la stabilità.

La qualità audio è garantita dal woofer ultra-magnetico da 11 mm, in grado di supportare il codec audio LDAC HD. A conferma dell’attenzione posta da Huawei nella realizzazione delle cuffie c’è la certificazione Hi-Res Audio Wireless. Il brand assicura una potenza dei bassi fino al 50% migliore con frequenze che arrivano fino a 14 Hz.

Oltre che per l’ascolto musicale, gli auricolari sono ottimi per le chiamate con audio sempre nitido e cristallino. L’autonomia complessiva è di 35 ore utilizzando la custiodia di ricarica e di 8 ore di utilizzo continuo per auricolare. La ricarica rapida permette di recuperare fino a 4 ore di musica con solo 10 minuti di carica.