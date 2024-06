Il settore della telefonia mobile è in piena evoluzione. A tal proposito, Kena sembra essere pronto a lanciare diverse innovazioni. Secondo alcune indiscrezioni l’azienda sta per estendere la disponibilità della tecnologia VoLTE a tutti i dispositivi. Ciò migliorerà la qualità delle chiamate e consentendo l’utilizzo simultaneo delle app e della navigazione su Internet. Inoltre, si parla del lancio di offerte 5G e di nuove SIM più ecologiche, realizzate con plastica riciclata e dalle dimensioni ridotte. Le nuove iniziative di Kena sono state comunicate durante una recente convention per gli agenti di vendita, a cui ha partecipato anche Andrea Rossini, Chief Consumer, Small & Medium Business Market Officer di TIM.

Novità tecnologiche in arrivo per tutti gli utenti Kena

Un’altra introduzione recente riguarda la promo Ricarica Automatica, che ora offre 100GB aggiuntivi. Attualmente, Kena Mobile offre la navigazione in 4G sulla rete TIM fino a 60Mbps in download e 30Mbps in upload, coprendo oltre il 90% del territorio italiano.

Mentre per la tecnologia VoLTE, quest’ultima è attualmente compatibile solo con alcuni modelli di smartphone, ma presto dovrebbe essere lanciata una nuova piattaforma per estendere il supporto a tutti i dispositivi.

E non è tutto. L’aggiornamento tecnologico dovrebbe anche risolvere i problemi tecnici legati ai servizi di reperibilità di Kena, come Lo Sai e Chiama Ora. Inoltre, ciò prepara il terreno per il lancio della prima offerta 5G dell’operatore low cost. Durante il Capital Market Day 2024 del Gruppo TIM, Andrea Rossini ha confermato che, in caso di passaggio al 5G da parte degli operatori virtuali, anche Kena Mobile seguirà questa strada.

Tra le altre novità, sono in arrivo le nuove EcoSIM, realizzate al 100% con plastica riciclata e dal formato ridotto. Non ci sono ancora informazioni sulle eSIM, sebbene Kena Mobile sia tra i pochi operatori a non offrirle ancora. Non resta che attendere per scoprire se e quando quest’ultime arriveranno sul mercato.