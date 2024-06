Da qualche tempo, ormai, il produttore finlandese HMD ha deciso di portare sul mercato mobile dei nuovi prodotti a suo nome. Tra questi, in particolare, saranno annunciati diversi nuovi smartphone. Uno dei prossimi che sarà annunciato è il nuovo HMD Atlas, un dispositivo che sembra che apparterrà alla fascia entry-level del mercato. Come processore, dovrebbe infatti esserci il soc Snapdragon 4 Gen 2. Vediamo qui di seguito che cosa è emerso.

HMD sta per presentare ufficialmente il nuovo HMD Atlas

Il produttore tech HMD Global sta per presentare in veste ufficiale sul mercato un nuovo smartphone con il suo marchio. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo HMD Atlas. Sappiamo che si tratterà di uno smartphone appartenente alla fascia bassa del mercato. Il processore montato a bordo sarà infatti il soc Snapdragon 4 Gen 2 e sarà accompagnato da diversi tagli di memoria comprendenti fino a 8 GB di RAM e fino a 128 GB di storage interno espandibile tramite scheda microSD.

Dal punto di vista della connettività non dovrebbe mancare nulla. È infatti prevista la presenza del chip NFC, del Bluetooth 5.1, del Wi-Fi ac e del supporto alla connettività 5G. Per quanto riguarda il design, sappiamo che sul fronte ci sarà un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 6.64 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. In alto al centro troverà posto una fotocamera anteriore per i selfie da 16 MP.

Secondo i rumors, il comparto fotografico dovrebbe invece includere un sensore principale da 48 MP e un sensore di profondità da 2 MP. La batteria dovrebbe invece avere una capienza di 5500 mah e sembra che non mancherà il supporto alla ricarica rapida, anche se per il momento non sappiamo a che potenza. Insomma, abbiamo già un quadro piuttosto definitivo di questo nuovo smartphone HMD Atlas. Rimane però da attendere la conferma ufficiale di queste specifiche da parte dell’azienda.