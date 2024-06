Samsung si conferma davvero poco brava nel mantenere i segreti. Da giorni circolano in rete immagini e anticipazioni su un dispositivo che farà la sua comparsa per la prima volta soltanto alla fine di questo mese: il Samsung Galaxy Watch FE.

Lo smartwatch non è stato ancora annunciato dall’azienda ma è stato già avvistato sul suo sito ufficiale e su Amazon Italia. Inoltre, alcuni utenti possono già usufruire di una promozione che permette di riceverlo in regalo.

Samsung Galaxy Watch FE senza segreti: alcuni utenti possono già riceverlo in regalo

A rivelare l’avvio della promozione da parte di Samsung è Gizmochina, secondo cui la divisione belga dell’azienda sta già permettendo agli utenti di ottenere in regalo un Samsung Galaxy Watch FE tramite l’acquisto di uno dei dispositivi appartenenti alla serie Galaxy S24.

Acquistando uno dei tre dispositivi, quindi, sarà possibile ottenere il nuovo orologio low cost di Samsung, che sarà presentato molto probabilmente il 24 giugno. L’apparizione del dispositivo sulla pagina dedicata da Amazon Italia ha offerto un quadro completo attraverso il quale possiamo già rivelare il costo del dispositivo e la sua scheda tecnica.

Samsung, dunque, proporrà lo smartwatch a un prezzo di 199,00 euro nell’unica versione da 40 mm. Il dispositivo avrà un display AMOLED da 1,2 pollici, una batteria da 247 mAh in grado di garantire fino a 30 ore di autonomia e un chip Exynos W920. Ancora una volta l’attenzione sarà rivolta alle funzioni attraverso le quali monitorare i propri parametri vitali, infatti saranno presenti sensori tramite i quali monitorare la frequenza cardiaca e non solo.

Il Galaxy Watch FE sarà disponibile in tre colorazioni differenti, tra queste il nero, l’argento e il rosa. Il costo previsto potrebbe essere un punto forte dello smartwatch, che potrebbe rivelarsi la scelta favorita dagli utenti, che dovranno sicuramente andare incontro a una spesa molto più alta per ottenere l’inedito Galaxy Watch Ultra.