Samsung si prepara a lanciare una serie di nuovi prodotti per affrontare la stagione più calda dell’anno. Tra questi, ci sono smartwatch e smartphone pieghevoli, che verranno svelati nelle prossime settimane. Diverse anticipazioni interessanti sono emerse recentemente riguardo il Galaxy Unpacked, previsto per il prossimo mese.

I protagonisti attesi dell’evento Samsung di luglio includono i nuovi Z Fold6 e ZFlip6. Non è tutto qui. Il colosso coreano annuncerà anche altri dispositivi. Il noto leaker Evan Blass ha condiviso su X alcuni indizi significativi sui nuovi prodotti che potrebbero essere presentati. In particolare, sono state pubblicate delle immagini di marketing dei nuovi dispositivi, pixelate per mantenere un certo grado di mistero.

Sta per arrivare l’evento Galaxy Unpacked

Accanto a questi dispositivi, Samsung dovrebbe presentare il suo smart Ring, un dispositivo atteso con impazienza. Inoltre, sarà introdotta la nuova generazione di smartwatch della serie Galaxy, ovvero il Watch7, disponibile sia nella versione base sia in una variante Ultra.

Il leaker Arsène Lupin ha recentemente svelato ulteriori dettagli sui prossimi lanci di Samsung, concentrandosi sul tanto discusso Watch FE. Secondo quanto riportato, lo smartwatch potrebbe essere annunciato ufficialmente il 24giugno. Tra le caratteristiche attese ci sono un display Super AMOLED da 1,2pollici, una scocca con certificazione IP68 per la resistenza all’acqua e alla polvere. Inoltre, la batteria dovrebbe garantire fino a 30ore di autonomia.

Oltre i dettagli presentati, sarà ancor più interessante scoprire le fasce di prezzo selezionate da Samsung per i suoi nuovi dispositivi. Innovazione tecnologica e design all’avanguardia saranno al centro del Galaxy Unpacked di luglio. Si tratta di un appuntamento molto interessante per appassionati del marchio ed esperti del settore. Samsung con i prossimi dispositivi in calendario dimostra il proprio impegno per offrire prodotti di qualità. In questo modo è il colosso coreano si ripromette di soddisfare le esigenze del suo pubblico che sta diventando sempre più diversificato ed attento ai dettagli.