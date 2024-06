Il Galaxy Ring rappresenta la nuova grande invenzione di Samsung. Il produttore coreano ha annunciato ad inizio anno lo sviluppo di un device in grado ci monitorare costantemente i parametri di salute degli utenti che lo indossano.

A differenza di uno smartwatch, la forma del tutto simile ad un anello rende questo dispositivo meno ingombrante e più facile da usare. Nella visione del brand, basterà indossarlo per permettere l’analisi di una varietà di parametri.

Gli utenti potranno contare su risultati sempre più precisi e attendibili, sia a riposo che durante gli allenamenti. Inoltre, come rivelato dalla stessa Samsung, l’azienda ha voluto capitalizzare i propri investimenti in termini di tecnologia per il monitoraggio della salute e del fitness.

Samsung Galaxy Ring si preannuncia un device semplice nella forma ma ricco di funzionalità legate alla salute e al benessere

Integrandosi con Galaxy Watch e l’app Samsung Health, il Galaxy Ring potrà offrire un riscontro preciso sulla frequenza cardiaca e su come varia nel corso della giornata. Sarà possibile tenere sotto controllo l’ossigenazione del sangue e la percentuale di movimento nel corso della giornata.

Trattandosi di un device da indossare sempre, sarà possibile analizzare il sonno per determinare la qualità del riposo. Tutti questi dati verranno analizzati e verrà offerto agli utenti uno scenario attendibile del proprio stato di salute.

Le indiscrezioni indicano che i risultati saranno raccolti in un cosiddetto Energy Score che permetterà di capire dove ci si posiziona nella scala creata da Samung. Inoltre, non mancheranno utili consigli su quali aspetti migliorare per incrementare il proprio punteggio e, conseguentemente, anche la qualità della vita.

Il debutto del Galaxy Ring è atteso nel corso dell’estate e il periodo più favorevole al lancio dell’anello smart è compreso tra luglio e agosto. Infatti, il prossimo 10 luglio si terrà un evento Galaxy Unpacked durante il quale verranno mostrate le novità del produttore.

Al fianco della nuova generazione di smartphone foldable potrebbe esserci spazio anche per l’anello smart. Inoltre, considerando che la produzione di massa inizierà proprio intorno a giugno, possiamo aspettarci che la commercializzazione inizierà verso agosto. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.