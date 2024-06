Perché non lo sapesse Microsoft ha una piattaforma dedicata per entrare in contatto in modo più diretto con i propri clienti e utenti costituita dal programma Xbox Insider, all’interno di questo programma coloro che sono iscritti possono infatti testare in anticipo tutti i vari aggiornamenti che l’azienda intende introdurre sui propri prodotti, sia che si tratti di prodotti basati su Windows 10 o 11 sia che si tratti di Xbox Series X o Series S.

Di conseguenza per testare tutte le novità in arrivo basta iscriversi al programma e scegliere il proprio livello di coinvolgimento, così facendo poi si potranno testare tutte le novità in arrivo e rilasciare un feedback su queste ultime, sottolineandone l’utilità o meno o alcuni dettagli che l’utente vorrebbe siano approcciati in modo diverso.

Gestire gli abbonamenti da Xbox

Ebbene l’ultimo update arrivato al programma Xbox Insider, introduce una nuova funzionalità da sempre attesa da tutti gli utenti, sarà infatti possibile gestire gli abbonamenti salvati sulla propria Xbox direttamente da quest’ultima, basterà infatti recarsi nelle impostazioni per trovare una pagina dedicata a tale scopo.

Ovviamente si tratta di una funzionalità in fase di test che dunque potrebbe richiedere ancora molto tempo prima di vedere la luce e dunque il rilascio a livello globale, si tratta di un iter ben prestabilito che altre funzionalità hanno seguito, alcuni esempi sono il supporto a una lista di connessioni Wi-Fi pari a 10, oppure la possibilità di scaricare alcuni aggiornamenti per i videogiochi Xbox diversi giorni prima del loro rilascio ufficiale e globale, indiretta conseguenze di ciò è facile capire che servirà aspettare un po’ di tempo e non è garantito che tale feature veda la luce in via definitiva.

Ovviamente se fate parte del programma Xbox Insider potrete provare questa nuova caratteristica e offrire la vostra opinione a Microsoft che certamente ne terrà conto insieme a quelle di tutti gli altri scritti.