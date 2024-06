WhatsApp: aggiunte nuove ed importanti funzioni

WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la versione Beta dell’app tramite il Google Play Beta Program, arrivando alla 2.24.12.27. Questo aggiornamento introduce una nuova opzione di privacy per la condivisione degli aggiornamenti di stato. Ma di cosa si tratta con esattezza? Quali sono le migliorie?

L’aggiornamento più recente permette agli utenti di WhatsApp di selezionare il pubblico con cui condividere i propri aggiornamenti di stato prima ancora della pubblicazione. Tale funzione, che già ha fatto il suo debutto nella versione beta per chi ha un device iOS, dona alla persona un controllo più diretto sulla propria privacy e sulle condivisioni.

Cosa regala la nuova funzione di WhatsApp e come si accede al test

Il lavoro degli sviluppatori dell’app continua nonostante le numerose novità introdotte solo negli ultimi mesi. WhatsApp cerca di proporre sempre il meglio per i propri utenti e di dimostrare il perché sia l’app di messaggistica più scaricata ed utilizzata in assoluto. Nonostante i tentativi delle diverse piattaforme, come Telegram (suo competitor più diretto), riesce ancora facilmente a primeggiare ed una delle ragioni si nasconde proprio dietro al lavoro continuo di ricerca e di innovazione. Con la nuova opzione, prima di condividere un aggiornamento di stato, l’utente quindi può decidere se condividerlo con tutti i contatti o solo con contatti specifici. Anche se si sceglie la seconda possibilità è possibile comunque escludere specifici contatti. Attualmente, questa nuova opzione è disponibile solo per un numero limitato di persone, quindi non tutti possono ora accedervi. Dopo la fase di test, se approvata, arriverà a chiunque abbia l’app.

Per non perdere le ultime novità e miglioramenti ufficiali di WhatsApp, è possibile verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store. Se si vogliono provare in anteprima le novità di WhatsApp Beta per Android, è possibile iscriversi al Programma Beta andando direttamente sullo store, non si tratta di un procedimento complicato. Nel caso in cui il programma beta dovesse essere al completo, è possibile scaricare e installare manualmente i file APK recandosi su APK Mirror.