Porsche Cayenne Elettrica: proseguono i collaudi del modello

Porsche continua a portare avanti la sua ambiziosa strategia di elettrificazione. Dopo il recente debutto della Macan, la casa automobilistica tedesca sta lavorando su diversi nuovi modelli a batteria per presentare così modelli sostenibili alla clientela. Nel 2025, in teoria, dovrebbe esserci anche l’arrivo della nuova Boxster elettrica che sarà poi seguito da una nuova versione totalmente full electric dell’amata Cayenne. Proprio di quest’ultimo modello stanno girando alcune immagini spia, a conferma dell’imminente debutto, che ci offrono una prima occhiata sui suoi dettagli.

Il prototipo della nuova Porsche Cayenne elettrica è stato fotografato durante i test, ancora molto camuffato per cercare di nascondere il più possibile le linee del suo design che già così appare accattivante. Il nuovo SUV elettrico sembra essere leggermente più grande dell’attuale versione a combustione, il che ci suggerisce un possibile aumento non solo dello spazio al suo interno, ma anche del bagagliaio.

Cosa si sa della versione elettrica della Porsche Cayenne

Le foto ci hanno rivelato che la Porsche Cayenne elettrica adotterà fari più piccoli rispetto a quelli del modello attuale. Inoltre, sembra che la zona frontale avrà delle alette attive che serviranno per il raffreddamento, molto simili a quelle presenti sulla 911 ibrida. L’insieme degli elementi contribuiranno a migliorare l’efficienza del veicolo rendendola ancor più scattante sulla strada.

La nuova Cayenne elettrica dovrebbe essere poi basata sulla piattaforma PPE, la stessa che abbiamo visto essere utilizzata utilizzata dalla Macan elettrificata ed anche sul modello Audi Q6 e-tron. Non ci sono ancora informazioni precise sui motori, tuttavia è probabile che Porsche utilizzerà motorizzazioni simili alla Macan, non discostandosi dal modello. La piattaforma PPE, con la sua architettura a 800 V permetterà ricariche rapidissime, rendendo nel complesso l’auto più comoda per i papabili guidatori.

La nuova versione della Cayenne è un passo avanti per Porsche nella sua transizione verso una gamma completamente elettrica. Con un design diverso, tecnologie più avanzate e una piattaforma migliore, il nuovo SUV potrebbe essere per noi una delle proposte più allettanti presenti sul mercato futuro.