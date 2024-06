Google Foto sta estendendo l’accesso al suo potente strumento di editing AI, Magic Editor, rendendolo gratuito e disponibile su un numero crescente di dispositivi Android. La notizia ha entusiasmato gli appassionati di photo editing su smartphone. Magic Editor offre diverse funzioni, tra cui la rimozione intelligente di oggetti. Quest’ultima consente di spostare, ridimensionare o eliminare con precisione qualsiasi elemento indesiderato dalle foto. Inoltre, è possibile personalizzare gli sfondi applicando preset suggestivi per ottenere risultati artistici e di grande impatto. La selezione è precisa e permette di scegliere facilmente l’area da modificare con maggiore accuratezza.

Google Foto introduce per tutti la nuova funzione di editing

Modificare un’immagine su Magic Editor è facile. Basta aprire la foto nella piattaforma e verificare la presenza del nuovo pulsante in basso a sinistra. La funzione sarà disponibile gratuitamente su diversi smartphone Android. Tra questi sono inclusi i Samsung Galaxy S22, S21, Note 20, A53 5G e altri. Anche i dispositivi Pixel, come 6Pro, 6, 5a, 4a (5G) e modelli precedenti, avranno accesso alla funzione.

Oltre a Magic Editor, Google ha concesso gratis diversi altri strumenti di editing intelligenti su Google Foto. Tra questi, la Gomma magica, che permette di rimuovere facilmente persone, oggetti o difetti indesiderati dalle foto. Rimuovi sfocatura è un’altra funzione utile per rendere nitide e dettagliate le foto sfocate o mosse, mentre Sfocatura ritratto crea un effetto bokeh professionale per mettere in risalto il soggetto principale. La Luce ritratto regola l’illuminazione del viso per un risultato ottimale, mentre Suggerimenti cielo sostituisce il cielo con preset suggestivi. Pop di colore consente di dare risalto a un colore specifico nella foto, ed Effetto HDR migliora la gamma dinamica e il contrasto per foto più realistiche. Infine, Foto cinematiche crea video con effetti cinematografici mozzafiato, mentre Stili nell’editor collage e Effetti video offrono una varietà di stili e filtri per personalizzare collage e video.

Un’altra interessante novità introdotta durante il Google I/O riguarda sempre Google Foto. Si tratta di “Chiedi a Foto“, una funzione che sfrutta le capacità di Gemini per aiutare a trovare e rivivere le foto in modo più intuitivo e coinvolgente. Attualmente disponibile solo per gli abbonati a Google One negli Stati Uniti, questa funzione promette di trasformare Google Foto da un semplice archivio di immagini a un vero e proprio strumento per rivivere i propri ricordi in modo più semplice e emozionante.