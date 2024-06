Se pensate di cambiare operatore telefonico e siete alla ricerca di una promozione vantaggiosa, Kena Mobile potrebbe offrire la soluzione perfetta. Il gestore virtuale sembra aver pensato a tutto mettendo a disposizione degli utenti un’offerta irresistibile. La promo con soli 5,99€ al mese, mette a disposizione un pacchetto completo con 100GB di traffico internet in 4G fino a 60Mbps, 200 SMS e minuti illimitati per le chiamate verso tutti. Inoltre, il primo rinnovo e l’attivazione tramite web è completamente gratuita. E c’è di più. Se si sceglie l’opzione di ricarica automatica Kena offre ulteriori 100GB extra. Con questa opzione è possibile dunque ottenere ben 200GB con meno di sei euro al mese.

La promo Kena Mobile che regala un mare di GIGA

Attivare l’offerta è semplice e veloce. Gli utenti interessati possono procedere sul sito web ufficiale dell’operatore, tramite l’app mobile o chiamando il Servizio Assistenza Clienti al 181. Non sono previsti costi aggiuntivi visto che l’attivazione della SIM online è gratuita, così come la consegna. Inoltre, Kena offre anche il primo rinnovo gratuito, rendendo l’offerta ancora più conveniente.

La Promo 100 dell’operatore virtuale, come anticipato, è accessibile con soli 5,99 euro al mese. Si tratta di un’offerta che permette agli utenti di spendere poco senza rinunciare alla qualità del servizio. La connessione è veloce ed affidabile e si adatta a tutte le necessità di navigazione degli utenti. Inoltre, dei 200GB messi a disposizione 6,5 GB sono utilizzabili anche in Europa. Dettaglio particolarmente interessante soprattutto per coloro che viaggiano spesso.

L’offerta di Kena Mobile si presenta come un’occasione davvero vantaggiosa per tutti coloro che intendono cambiare il proprio gestore e ricercare un servizio che sia completo ed economico allo stesso tempo. Per poter attivare la promo e conoscere tutti i dettagli che la riguardano è possibile recarsi sul sito web ufficiale del gestore virtuale e recarsi nella pagina dedicata.