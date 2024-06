Audi RS7: il Kit Tuning Estremo ABT costa quanto un’altra auto

La ABT, famosa azienda di tuning nota agli appassionati per le sue modifiche sulla RS3, svela un nuovo kit per un altro modello Audi. Parliamo del kit estremo per la RS7 che trasforma completamente l’auto, modificandone sia l’aspetto che le prestazioni, facendo divenire l’auto non più solo una berlina sportiva ma un mostro a quattro ruote che conquista le strade.

L’Audi RS7 standard è già di per sé una vettura con grandi prestazioni e dall’impressionante potenza. L’auto possiede un motore da ben 592 CV e 800 Nm o, in un’altra configurazione, 621 CV e 850 Nm di coppia di coppia ancor prima che si applichino le modifiche con il kit. Con gli interventi ABT il motore V8 biturbo riesce addirittura a toccare i 710 CV e 900/950 Nm. Questa crescita della potenza non solo andrà ad implementare le prestazioni ma ne riduce anche il tempo di accelerazione portandola a raggiungere i 97 km/h in minor tempo rispetto ai 3,3 secondi del modello di serie.

Cosa ha portato di nuovo il kit ABT al modello Audi

ABT ha introdotto con le sue modifiche anche un nuovo sistema di scarico che adesso possiede terminali in acciaio inossidabile in nero opaco, barre antirollio e molle di sospensione regolabili. L’Audi ha in dotazione cerchi in lega da 22″ e pneumatici 285/30, mentre il design esterno viene arricchito da un nuovo spoiler anteriore con lame laterali, minigonne laterali e uno spoiler posteriore. Tutte queste aggiunte conferiscono alla RS7 l’aspetto da bestia di cui parlavamo poco fa.

All’interno, l’Audi RS7 modificata da ABT presenta un vero e proprio spettacolo, con un ambiente ancora più esclusivo del modello base. Gli emblemi del tuner e i loghi RS7-S decorano con molta eleganza i sedili, le luci di ingresso personalizzate mostrano il logo ABT, e il marchio è presente su molte altre componenti. Il costo complessivo delle modifiche a quanto ammonta? La spesa, ladies and gentleman, tocca la bellezza di 48.900 euro a cui l’acquirente deve aggiungere altri 5.940 euro per l’installazione. Insomma, con lo stesso prezzo si può acquistare una Toyota GR Supra. Considerando poi che il prezzo di partenza della Audi RS7 è di 147.300 euro, il tutto raggiunge una spesa complessiva esorbitante.