Vivo X Fold 3 Pro: lo smartphone pieghevole sbarca sul mercato

Il Vivo X Fold 3 Pro, lo smartphone pieghevole di punta della Vivo, è pronto a conquistare il mercato internazionale, partendo da India e Indonesia. Dopo l’annuncio del suo arrivo a marzo in concomitanza con la versione standard X Fold 3, questo device innovativo viene presentato al pubblico con una configurazione più potente. Il Fold 3 Pro ha una memoria RAM da 16GB e 512GB di memoria di archiviazione.

Il Vivo X Fold 3 Pro possiede, quando lo si apre, uno schermo AMOLED da 8,03″ avente una risoluzione 2K+ e un refresh rate che arriva fino a 120Hz. Da qualsiasi punto lo si osservi, le immagini risultano nitide, brillanti, vive. Il display esterno, anch’esso AMOLED, misura invece 6,53″ ed ha una risoluzione 2748×1172. Il design pieghevole dello smartphone non solo va ad ingrandire lo spazio di visualizzazione, ma a differenza di altri dispositivi sul mercato, è molto più sottile. Aperto, il device ha infatti uno spessore di appena 5,2 mm.

Potenza straordinaria per lo smartphone pieghevole della VIVO

Il Vivo X Fold 3 Pro è alimentato dal Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm che, supportato dalla RAM e dalla memoria interna, regala prestazioni elevate e capacità di archiviazione notevoli. Il dispositivo supporta poi la connettività 5G. Per chi ama la fotografia, questo dispositivo sarà un vero sogno. La fotocamera esterna è da 32MP mentre la camera interna sul display pieghevole è sempre da 32MP. Le posteriori sono ancora meglio. Ci sono tre lenti di cui la principale è da 50 MP, la ultra grandangolare è da altri 50MP e la terza, la tele, è da 64MP. Questa configurazione permette di catturare immagini di alta qualità in diverse condizioni.

Il Vivo ha poi una batteria potente da 5.700mAh che supporta la ricarica rapida fino a 100W quando si usa il cavo e fino a 50W in modalità wireless. Tale specifica permette di caricare lo smartphone in tempi record, riducendo al minimo i tempi di inattività del device. Attualmente, il Vivo X Fold 3 Pro è disponibile solo in India e Indonesia, ma si spera che il lancio venga esteso anche all’Europa ed altri mercati. Quanto costa? Il suo prezzo è di circa 1.761 euro, non certo un costo qualunque.