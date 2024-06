Samsung Galaxy A15 può essere considerato come il fratello minore di Samsung Galaxy A35, uno smartphone che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza, fermo restando essere uno dei migliori per quanto riguarda le specifiche tecniche messe a disposizione del consumatore finale.

Avete capito bene, nel momento in cui decidete di avvicinarvi a tale prodotto dovete ben sapere che potrete toccare con mano un display Super AMOLED da 6,5 pollici di diagonale, il quale presenta anche risoluzione FullHD+, che a sua volta viene supportato da un processore octa-core di discrete prestazioni, capace di terminare con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna effettiva (che comunque è espandibile tramite microSD fino ad un massimo di 1TB).

Approfittate subito delle offerte Amazon che potete avere gratis solo con il nostro canale Telegram ufficiale, disponibile a questo indirizzo.

Samsung Galaxy A15: nuove offerte ogni giorno su Amazon

Con il Samsung Galaxy A15 non si scherza, almeno per quanto riguarda il prezzo di vendita, infatti avete l’occasione di mettere le mani su un prodotto eccellente a soli 114,40 euro, approfittando dello sconto del 42% che Amazon ha deciso di applicare direttamente in questi giorni, in confronto al prezzo consigliato di 197 euro circa. Il dispositivo viene, come sempre del resto, commercializzato con garanzia di 24 mesi ed è anche completamente sbrandizzato. Premete qui per acquistarlo.

La batteria non rappresenta un componente di difficile lettura, essendo comunque da ben 5000mAh, e permettono a tutti gli effetti l’utilizzo dello smartphone per lunghe giornate, prima di dover effettivamente ricorrere alla presa a muro. Ciò che lo rende particolarmente interessante è anche il comparto fotografico, composto da un sensore principale da 50 megapixel, poi seguito a ruota da un ultragrandangolare da 5 megpaixel, per finire con il sensore da 2 megapixel, un macro di ottima qualità che può aiutare nella realizzazione di scatti fotografici da distanza ridotta.