Tutti gli amanti del mondo dei videogiochi potranno usufruire per questo mese di strabilianti offerte. Il colosso nipponico Nintendo, in particolare, ha da poco reso disponibili su Nintendo eShop una valanga di viodegiochi a dei prezzi davvero convenienti e super scontati. Tra i videogiochi disponibili, ce ne sono diversi interessanti che arrivano a costare meno di 10 euro. Si tratta dunque di occasioni decisamente imperdibili. Vediamo qui di seguito le offerte più interessanti.

Nintendo eShop, disponibili tanti videogiochi in super sconto

In questi ultimi giorni sono stati resi disponibili su Nintendo eShop tantissimi videogiochi e a dei prezzi davvero super. Come già accennato in apertura, infatti, il colosso nipponico Nintendo si è dato da fare per stupire e per soddisfare le richieste degli utenti. In particolare, ci sono disponibili davvero tanti titoli di rilievo, e la maggior parte di questi viene al momento proposta ad un prezzo inferiore ai 10 euro.

Tra i titoli proposti in sconto, troviamo ad esempio il videogioco Wolfenstein II The New Colossus. Quest’ultimo ha solitamente un prezzo di listino di 39,99 euro, ma ora gli utenti lo potranno avere ad un prezzo scontato di appena 5,99 euro. Ad un prezzo di soli 9,99 euro troviamo poi due noti videogiochi, che sono solitamente proposti ad un prezzo di 39,99 euro e 19,99 euro. Stiamo parlando in particolare dei videogiochi denominati Monster Boy and the Cursed Kingdom e Dragon Ball Xenoverse 2.

Il colosso nipponico però stupisce ancora di più. Tra i videogiochi presenti su Nintendo eShop, troviamo addirittura titoli che vengono proposti ad appena 2,99 euro. È il caso del videogioco Spy Chameleon, che ha solitamente un prezzo di 9,99 euro. Ci sono poi ancora altri videogiochi che stupiscono di più. Uno di questi è One More Dungeon che è ora disponibile ad un prezzo scontato di 1,59 euro contro i suoi iniziali 7,99 euro. Stupisce poi anche il videogioco Castle of Heart. Quest’ultimo sarà acquistabile addirittura ad un costo di 0,99 euro.

Insomma, sono disponibili davvero tantissime ottime occasioni su Nintendo eShop. Vi consigliamo comunque di visitare la pagina ufficiale per non perdere nessuna offerta.