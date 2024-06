Iliad Flash fino a 250 GB in 5G, ecco le 3 offerte di giugno 2024

Con tutte le sue offerte disponibili, Iliad riesce sempre a tirare via tanti utenti alla concorrenza. Anche in questo caso probabilmente il gestore ci riuscirà siccome sono state lanciate tre offerte estremamente vantaggiose.

Iliad vuole fare del suo meglio ed è proprio per questo che sono nate le Flash, tutte piene di giga e con prezzi bassi. Serviva qualcosa di meglio dunque per tenere ancor più a bada la concorrenza ed ecco che tutti sono stati serviti egregiamente.

Iliad: arrivano tre nuove promo che fanno parte della linea Flash, la lista

La prima soluzione di Iliad che sicuramente salta all’occhio è la Flash 200. Con minuti senza limiti verso chiunque e con messaggi senza limiti verso tutti, l’offerta offre anche 200 giga in 5G. Il prezzo è di 9,99 € al mese per sempre.

Segue la nuova Flash 250, soluzione mobile che con 11,99 € al mese offre 250 giga in 5G oltre a minuti e messaggi senza limiti.

In questo caso si arriva a 150 giga in 4G. Al suo interno gli utenti possono trovare mensilmente minuti illimitati e messaggi illimitati, il tutto per il prezzo finale di soli 7,99 € al mese per sempre.

Sono queste probabilmente le promozioni di Iliad che chiunque stava aspettando. Ovviamente il consiglio è quello di fare quanto prima possibile in quanto dovrebbero scadere già entro questo mese di giugno. Da non dimenticare che c’è anche un costo di attivazione da pagare ma soprattutto che non c’è alcun limite in merito al gestore di provenienza.

Un altro aspetto fondamentale riguarda la rete mobile. Le soluzioni di Iliad che costano 9,99 €, in genere garantiscono il 5G gratis. Oltre a tutto questo però le offerte con questo prezzo mensile permettono anche di accedere all’offerta in fibra ottica pagando meno. Chi ha un’offerta di Iliad mobile che costa 9,99 € almeno, può infatti scegliere la fibra per 19,99 € mensili invece che per 24,99 €.