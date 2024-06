Nel giugno del 2021, c’è stato un momento epico nel mondo della tecnologia: i ricercatori del National Institute of Information and Communications Technology (NICT) in Giappone hanno fatto qualcosa di incredibile. Hanno sollevato il velo su una nuova frontiera di connettività Internet raggiungendo una velocità sconcertante di 319 terabit al secondo (Tbps).

La connessione più veloce del mondo

Per capirci, questa velocità è come una corsa su un’autostrada del futuro, circa 7,6 milioni di volte più veloce della connessione Internet domestica media negli Stati Uniti. Puoi immaginare di scaricare quasi 80.000 film in un battito di ciglia? Bene, con questa velocità, è possibile.

Prima di questo, il record di velocità apparteneva all’University College di Londra, che aveva raggiunto i 178 Tbps. Ma il Giappone ha spazzato via quel record, inviando dati su una distanza di 3.001 chilometri con una tecnologia così avanzata che ha lasciato a bocca aperta tutti gli appassionati di tecnologia.

Per mettere in prospettiva questa impresa, immagina che la maggior parte delle connessioni Internet domestiche si misura in megabit al secondo (Mbps). Un terabit è un milione di volte un megabit. Quindi, sì, questa è una grande differenza rispetto alla tua connessione a casa.

Attualmente, le connessioni domestiche più veloci disponibili sono di circa 2 gigabit al secondo (Gbps) negli Stati Uniti, grazie a servizi come Google Fibre e Xfinity. Nel Regno Unito, la velocità massima è di 1 Gbps, chiamata anche Internet Gigabit.

Un mondo connesso ma a velocità diverse

In giro per il mondo, ci sono posti come Jersey che possono vantare una media di 274,21 Mbps, seguito da Liechtenstein e Islanda. Poi c’è il povero Turkmenistan, dove la velocità media è di soli 0,50 Mbps.

Il nuovo record giapponese è più di un semplice numero. È un simbolo del futuro della connettività, aprendo la strada a una vasta gamma di nuove possibilità e rivoluzioni. E chissà cosa ci riserverà il futuro, ora che la barra è stata alzata così tanto.