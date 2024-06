Google Lens sta per introdurre un nuovo metodo di ricerca all’interno nelle componenti video. Quest’ultima semplifica il processo e lo rende decisamente più intuitivo. Al momento per aggiungere un contesto a una ricerca per immagini con Lens bisogna scattare una foto prima di poter usare l’icona della ricerca vocale. In questo modo è possibile aggiungere ulteriori informazioni usando il testo e la voce. Il meccanismo risultava macchinoso e un po’ complesso soprattutto quando si cerca di aggiungere un contesto con una certa fretta.

Google Lens introduce una nuova funzione di ricerca

Secondo quanto riportato da un teardown dell’APK (analisi del codice) effettuato da AssembleDebug e condiviso da AndroidAuthority, l’azienda sta lavorando per introdurre una soluzione che possa risultare più efficiente. A tal proposito, in futuro, per avviare una ricerca e aggiungere allo stesso tempo un contesto vocale basterà tener premuto il pulsante di scatto. Suddetta funzionalità è stata denominata “Ricerca con video” e permetterà di registrare un breve video in sostituzione allo scattare la foto e poi aggiungere la registrazione vocale per fornire ulteriori dettagli alla ricerca.

Secondo alcune indiscrezioni sembra che la nuova funzione potrebbe presto essere rilasciata su Google Lens. Al momento non è però nota una data di rilascio. A tal proposito, è utile ricordare che l’azienda di Mountain View potrebbe decidere di posticipare, o cancellare, il lancio per affinare e migliorare l’opzione.

Con l’aggiunta della funzione “Ricerca con video” su Google Lens si potrà accedere ad uno strumento molto più versatile ed intuitivo. In questo modo, inoltre, si potrebbe arrivare, in un futuro prossimo, ad uno strumento simile a Glass. La nuova opzione, se introdotta, potrebbe rivelarsi un elemento chiave per il successo di un dispositivo indossabile.

Al momento queste sono le sole informazioni note da parte di Google sulla funzione per Lens. Sarà necessario attendere ulteriori dichiarazioni da parte dell’azienda di Mountain View per conoscere la data di rilascio e come questa verrà integrata in un prodotto hardware.