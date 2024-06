Xiaomi è al lavoro sullo sviluppo della famiglia di tablet di nuova generazione chiamata Pad 7. Il produttore presenterà questi device, una volta pronti per il lancio, con HyperOS come sistema operativo. Proprio analizzando i dati relativi al nuovo software è stato possibile scoprire nuovi dettagli in merito ai dispositivi.

Come svelato dagli ultimi report, alcuni data miner hanno analizzato il codice di HyperOS e scoperto dei riferimenti alla famiglia Xiaomi Pad 7. Nel codice del sistema operativo, il tablet viene direttamente nominato, confermando che il lancio potrebbe essere vicino.

La precedente generazione è stata annunciata ad aprile 2023 e lanciata tra novembre e dicembre del 2022. Possiamo aspettarci che il produttore possa confermare i tablet nel corso delle prossime settimane, con il possibile lancio del nuovo modello che potrebbe avvenire in ogni momento tra ora e fine anno.

Così come la precedente generazione, anche Xiaomi Pad 7 arriverà in due modelli differenti. Le indiscrezioni indicano che insieme alla versione base del dispositivo ci sarà anche la variante Pro. Purtroppo, però, le specifiche tecniche sono ancora avvolte dal mistero, quindi non è possibile confermare le specifiche hardware dei due tablet.

Le uniche informazioni disponibili al momento sono relative ai nomi in codice e i numeri di modello dei due tablet. Lo Xiaomi Pad 7 è conosciuto internamente con il nome in codice “uke” ed è caratterizzato dal numero di modello “O82“. La variante Pro, invece, è nota come “muyu” con numero di modello “O81“.

Il produttore potrebbe lanciare la famiglia di tablet a livello globale e non solo in esclusiva per il mercato cinese. Possiamo aspettarci novità nel corso dei prossimi giorni anche se i leaker più informati indicano che il debutto potrebbe avvenire in concomitanza con la serie Xiaomi 15.