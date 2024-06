Noi tutti almeno una volta nella nostra vita abbiamo sentito parlare del noto gioco di simulazione calcistica FIFA, quest’ultimo però nell’ultimo anno ha cambiato denominazione in favore di EA Sports FC 24, ciò si è verificato a causa del mancato accordo tra EA e la FIFA Sul rinnovo dei diritti, la FIFA infatti proponeva un nuovo accordo decennale richiedendo però un sostanzioso aumento nel pagamento da corrisponderle, infatti il precedente accordo ha visto un pagamento di 1,5 miliardi di dollari per la cessione del nome, mentre nel nuovo accordo venivano richiesti 2,5 miliardi di dollari spalmati in 10 anni con 1 miliardo da corrispondere ogni quattro anni e il rimanente mezzo miliardo da corrispondere negli ultimi due.

EA ha deciso di rifiutare tale proposta visto l’enorme aumento richiesto, dal momento che riteneva alquanto speculativa la cifra proposta dalla FIFA che aveva ben consapevole l’enorme business che il videogioco aveva attorno a sé.

La dichiarazione al sapore di sfida

Ebbene dopo solo un anno arriva la clamorosa indiscrezione, sembra infatti che la FIFA stia collaborando con un partner con il quale ha un accordo per la produzione di un nuovo gioco di simulazione calcistica dall’omonimo nome della federazione calcistica, tale partner sembra essere proprio 2K Games, la quale sembra essere la candidata perfetta per produrre un nuovo gioco di simulazione calcistica vista la sua lunga esperienza nel settore acquisita ormai nel corso di molti anni.

Gianni Infantino presidente FIFA ha rilasciato la seguente dichiarazione che sembra una sfida diretta a EA: “Svilupperemo un nuovo e-game, perché quando vogliono giocare un simulatore di calcio, giocano a FIFA. Non può essere chiamato in altro modo. Stiamo sviluppando con dei nuovi partner, un nuovo gioco, che, ovviamente, come tutto ciò che facciamo, sarà il migliore. Quindi preparatevi al nuovo e-game di FIFA.”

Non rimane dunque che attendere l’evoluzione della situazione, sicuramente ci sarà ancora da aspettare un po’ di tempo dal momento che comunque sviluppare un videogioco calcistico da zero non è una passeggiata.