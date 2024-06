Il dominio delle auto tradizionali negli USA

Un’indagine dettagliata condotta da KPMG, nota come “American Perspective“, ha effettuato un’analisi approfondita delle preferenze automobilistiche degli americani. Ciò ha portato alla luce un trend sorprendente. Ovvero la maggioranza degli automobilisti americani resta ancora fedele alle vetture a combustione interna. Ciò nonostante la disponibilità sul mercato di alternative più ecologiche. Tale fedeltà persiste anche quando le opzioni ibride ed elettriche offrono vantaggi interessanti. Per esempio in termini di prezzo e prestazioni. Infatti, secondo i dati emersi dallo studio, solo il 20% degli intervistati ha mostrato un reale interesse nell’acquisto di un veicolo elettrico. Mentre la stragrande maggioranza ha preferito scelte più tradizionali. In particolare vetture a benzina o diesel.

La preferenza dei cittadini verso le auto a motore

L’ analisi ha dimostrato dunque che tali preferenze delle persone non sono da considerarsi affatto come un fenomeno isolato. Ma piuttosto riflette un quadro più ampio all’interno dell’attuale settore automobilistico. Ad esempio il marchio Tesla sta subendo un duro colpo nei mercati statunitensi a causa di questa tendenza in atto. Pur essendo il brand, sinonimo di innovazione nel settore delle auto elettriche. Il declino delle vendite del marchio negli Stati Uniti è ovviamente un segnale di cambiamento nei gusti dei consumatori. Ma rappresenta anche una sfida per il settore automobilistico nel suo complesso. Poiché dimostra una certa resistenza nei confronti delle tecnologie più sostenibili. Ciò nonostante le crescenti preoccupazioni ambientali e l’ampia varietà di veicoli ecologici disponibili.

Ad ogni modo, un tale scenario non deve essere interpretato come una posizione definitiva per il futuro delle auto ecologiche negli Stati Uniti. In quanto, con il tempo, in seguito ad una maggiore consapevolezza sui cambiamenti climatici, potrebbe emergere una maggiore domanda di veicoli a emissioni zero. A tal proposito, il settore automobilistico continua a investire nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie sostenibili e all’ avanguardia. Così da cercare di rendere le auto elettriche sempre più accessibili e convenienti per i consumatori americani.