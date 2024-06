Occasione importante per risparmiare sull’acquisto di un buon tablet entry level, infatti il prodotto di cui vi parliamo oggi rientra perfettamente nella fascia bassa dell’elettronica, fermo restando essere in grado di mettere a disposizione del consumatore finale il meglio al minor prezzo. Stiamo ovviamente parlando di Samsung Galaxy Tab A7 Lite, tablet del 2021 che oggi può essere acquistato a poco più di 100 euro.

Il modello attualmente in promozione, oltre ad essere nella sua colorazione Grigio, viene commercializzato con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), trattasi comunque di un prodotto che è dotato di un display da 8,7 pollici di diagonale, con tecnologia IPS LCD, ma soprattutto buona risoluzione e dettagli sorprendentemente precisi.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: che sconto oggi

Correte subito ad acquistare il Samsung Galaxy Tab A7 Lite, perchè difficilmente sarà possibile trovarlo ad un prezzo così economico. Avete capito bene, oggi può essere vostro con un esborso finale di soli 109,90 euro, con anche garanzia di 24 mesi ed ovviamente no brand (data l’assenza dello slot per la SIM). Premete qui per effettuare l’ordine.

Dimensionalmente il prodotto risulta essere facilmente trasportabile, essendo comunque di 212,5 x 124,7 x 8 millimetri di spessore, con un peso che oggi si aggira attorno ai 371 grammi. Sotto il cofano si afferma la presenza del processore MediaTek Helio P22T, SoC che viene affiancato da 4GB di RAM ed un massimo di 32GB di memoria interna (che come anticipato è espandibile fino a 1024GB). Il comparto fotografico è invece composto, nella parte posteriore, da un solo sensore principale da 8 megapixel, che può raggiungere una risoluzione massima di 3266 x 2449 pixel, mentre anteriormente è stato posizionato un sensore per selfie o videoconferenze da 2 megapixel, forse di qualità inferiore al previsto.