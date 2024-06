A quanto pare dopo un inizio titubante a seguito del suo rilascio, ora Windows 11 sembra godere di una buona diffusione soprattutto a livello di gaming, sembra infatti che il noto sistema operativo stia avvicinandosi al fratellino Windows 10 in termini di percentuale di diffusione, il dato arriva direttamente da Steam, piattaforma di proprietà Valve che si occupa da sempre di effettuare sondaggi sui propri utenti per orientare al meglio le strategie di mercato.

La percentuale si assomiglia

I risultati del sondaggio Steam Hardware & Software Survey di maggio 2024 affermano che il 46,08% degli utenti PC su Steam utilizza Windows 11, con un incremento dello 0,93% rispetto al mese precedente, percentuale che dunque si avvicina sempre più a quella di Windows 10 che di conseguenza all’aumentare dell’uso di Windows 11 perde punti.

Ecco le percentuali emerse dal sondaggio condotto da Steam:

Windows 10 64 bit: 50.35%

Windows 11 64 bit: 46.08%

Windows 7 64 bit: 0.38%

Windows 8.1 64 bit: 0.08%

Come se non bastasse Steam offre anche altri dati molto interessanti, guardiamo insieme quelli di maggiore interesse:

Processori Utilizzati

Intel: 66.84% (+0.33 punti percentuali)

AMD: 34.69% (+1.23 punti percentuali)

Microsoft: 0.04% (+0.01 punti percentuali)

Memoria RAM delle configurazioni

16GB: 47.08% (-1.18 punti percentuali)

32GB: 28.72% (+0.63 punti percentuali)

8GB: 12.05% (+0.16 punti percentuali)

Scheda video utilizzata

Nvidia RTX 3060: 6.01% (+0.46 punti percentuali)

Nvidia GTX 1650: 4.38% (+0.18 punti percentuali)

Nvidia RTX 3060 Ti: 3.73% (+0.14 punti percentuali)

Memoria video della GPU

8GB: 34.23% (+0.13 punti percentuali)

12GB: 17.43% (+0.34 punti percentuali)

6GB: 14.15% (-0.30 punti percentuali)

Si evince come la maggioranza vada verso impostazioni hardware di medio livello, dal momento che quelle di basso livello oramai non bastano a garantire un’esperienza gaming soddisfacente e quelle di livello altissimo sono accessibili solo ad una nicchia che probabilmente non arriverebbe nemmeno al punto percentuale.

Dati alla mano è evidente come la fascia media la faccia da padrone, non a caso le aziende stanno cercando di offrire prodotti di medio di livello in grado di garantire almeno il 1080p a 60Fps con però tutte le tecnologie del caso, dal ray tracing all’IA.