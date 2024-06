Il tanto atteso restyling della Tesla Model Y, noto come “Project Juniper“, non arriverà quest’anno. Questo perché le priorità di Elon Musk sembrano essere focalizzate su altri progetti. Uno di questi riguarda la possibile introduzione della Tesla Model2. Attualmente, le vendite del crossover californiano stanno diminuendo, suggerendo che il ciclo del prodotto potrebbe essere giunto alla sua conclusione, salvo sorprese future.

Una delle possibili mosse strategiche per mantenere la domanda su livelli accettabili prima del lancio del nuovo modello potrebbe essere un abbassamento del prezzo della Model Y, una strategia già adottata in Norvegia. Questa misura potrebbe aiutare a sostenere le vendite fino all’uscita del restyling.

Quali sono i piani futuri di Tesla?

Secondo alcune indiscrezioni sembra che la nuova Model Y sia già pronta. Si prevede che il nuovo modello presenterà un design più sportivo e moderno. Quest’ultimo, dunque, sarà in linea con lo stile della nuova Model3, nota anche come “Highland“. Si tratta di un restyling che include miglioramenti estetici alla carrozzeria. E non solo. Sono compresi anche aggiornamenti relativi alle dotazioni interne e alcune minori modifiche tecniche. Lo scopo di quest’ultime è quello di ottimizzare l’aerodinamica e l’efficienza energetica della vettura.

Un rendering della Tesla Model Y 2024, pubblicato da Test Coches, mostra un design rinnovato. Suddetta modifica dovrebbe contribuire a risvegliare l’interesse dei consumatori. La competizione sui prezzi nel mercato cinese delle auto elettriche sta mettendo sotto pressione l’azienda di Elon Musk e molte altre case automobilistiche. In risposta a tale sfida, Tesla ha pianificato una riduzione del 20% della produzione per il mese di giugno.

Al momento, l’autonomia delle varie versioni della Model Y varia tra i 455km e i 600 km. Con il nuovo modello, si prevede che la versione base possa raggiungere circa 500km nel ciclo WLTP. Mentre la versione con maggiore autonomia potrebbe arrivare a circa 650km.

Le mosse strategiche di Tesla, come il possibile abbassamento dei prezzi e l’introduzione di nuove tecnologie, saranno cruciali per mantenere il marchio competitivo e rispondere alle sfide del settore.