Da Esselunga trovi prodotti alimentari a prezzi convenienti, è sicuramente vero, ma sai che ci sono anche dispositivi eccezionali tech? Lo store, infatti, propone tantissimi device di brand diversi a costi ribassati per darti l’occasione di acquistare quel che ti serve mentre fai una semplice spesa per la tua casa. Non è favoloso? Due piccioni con una fava.

Troverai device come tablet stupendi, smartphone potentissimi, pc per lavorare o giocare online ed elettrodomestici per la cura della tua bellezza. Percorrendo i labirintici scaffali di Esselunga potresti anche acquistare libri, piante, di tutto e di più. Riempirai il tuo carrello in un attimo perché resistere alle offerte Esselunga è davvero impossibile. Potresti effettuare i tuoi acquisti, anche alimentari, sul sito web dello store, ma purtroppo non tutti i prodotti sono disponibili e quindi per approfittare delle promo devi trovare il negozio più vicino. Non sai dove sia? Sulla pagina esiste una sezione apposita per la ricerca. Ma qual è l’offerta più scottante al momento? Te lo diciamo noi, continua a leggere.

Sconto eccezionale sullo smartphone Samsung Galaxy A25 da Esselunga

La promozione più imperdibile del momento è su uno degli smartphone Samsung migliori della serie Galaxy tanto apprezzata dagli utenti. Da Esselunga trovi infatti il modello elegante, moderno e potente Samsung Galaxy A25. Questo device eccezionale è ora acquistabile ad un prezzo eccezionalmente ridotto, grazie ad uno sconto corposo, rispetto a quanto lo trovi solitamente negli altri negozi.

Il Samsung Galaxy A25 ora presente sugli scaffali Esselunga ha uno schermo stupefacente che dona a chi lo osserva colori brillanti, vividi, immagini fantastiche da ogni angolazione tramite la tecnologia Super AMOLED da 6,5 pollici. Potrai guardare le tue serie Tv preferite mentre viaggi, scattare foto dei momenti più indimenticabili, scaricare quante app vuoi, il tutto in modo semplicissimo grazie al sistema operativo Android. Il Samsung da Esselunga funziona egregiamente ed ha in dotazione un processore Octa Core Exynos 1280, oltre a ben 6 GB di RAM. Quanto costa? Qual è questo favoloso prezzo tanto osannato proposto da Esselunga? Ebbene, il Samsung Galaxy A25 è acquistabile al costo di appena 199 euro.