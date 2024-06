Un nuovo video proveniente dalla Cina sta facendo il giro del web e generando preoccupazione allo stesso tempo. Il filmato mostra infatti dei robot quadrupedi, simili a Spot di Boston Dynamics, equipaggiati con fucili d’assalto. Sempre più spesso sulle nostre pagine vi raccontiamo dell’evoluzione della robotica e i modelli quadrupedi ispirati ai cani sono decisamente in aumento. Complice la maggior mobilità e la capacità di raggiungere posti impervi, questi robot potrebbero trovare un maggior impiego nei prossimi anni, e non per forza “benefico”.

I robot cani cinesi armati di fucile

Abbiamo visto già particolari evoluzioni, come Thermonator, il robot quadrupede dotato di lanciafiamme, tuttavia il nuovo modello di provenienza cinese supera di gran lunga qualsiasi altra visione inquietante. Le immagini mostrano i robot cani armati di fucili mentre sparano su bersagli multipli all’interno di un campo di addestramento militare.

L’esistenza di questi robot armati era già stata riportata dall’agenzia di stampa Agence France-Presse, che aveva parlato della loro presenza durante un’esercitazione militare congiunta di 15 giorni in Cambogia, denominata “Golden Dragon“. Tuttavia, in quell’occasione, i robot erano stati mostrati semplicemente in movimento, senza mai sparare.

Il nuovo video, invece, ci mostra i robot cani in azione, mentre sparano e guidano i soldati durante un addestramento. Secondo quanto riferito dai militari cinesi intervistati nel filmato, questi robot sono progettati per supportare le truppe nelle operazioni di combattimento urbano, svolgendo attività di ricognizione al posto dei soldati umani. I robot sarebbero inoltre in grado di operare autonomamente per periodi compresi tra le due e le quattro ore.

Stando a quanto riportato da Futurism, il modello utilizzato in questo video sembrerebbe essere il Go2 dell’azienda cinese Unitree. Si tratta della stessa azienda produttrice dell’incredibile modello tuttofare da 16.000 euro, che presto entrerà in commercio, aprendo così il settore a un numero maggiore di potenziali acquirenti.

Sempre più robot sui campi di battaglia

Lo stesso video mostra anche nuovi droni aerei in grado di trasportare e sparare con mitragliatrici e tutto sembra indicare una chiara volontà del paese di aumentare la presenza di robot sul campo di battaglia. L’idea di cani robot armati di fucili è terrificante, e purtroppo non è solo fantascienza. Anche gli Stati Uniti stanno lavorando a unità simili, ma per adesso non abbiamo visto nessun video in azione, solamente alcune foto.

Probabilmente ci vorrà ancora molto tempo prima di vedere un vero e proprio campo di battaglia popolato esclusivamente da robot. Tuttavia, la sostituzione graduale dei soldati umani con macchine sembra essere una possibilità concreta.