Euronics è uno store grandioso, ha di tutto e di più, è conveniente, il personale è cordiale e ti offre anche l’opportunità di effettuare i tuoi acquisti online. I negozi sono infatti presenti in tutta Italia, ma per comodità puoi scegliere di andare sul suo sito web e ordinare i prodotti facendoli arrivare a casa. Prezzi da urlo ti aspettano a braccia aperte tutti i giorni, non ci sarà una volta che non troverai una promo in corso da Euronics.

Costi così bassi sono difficili da trovare negli altri store della concorrenza: Euronics batte tutti! Prodotti tech di ogni genere scontati da tv a pc portatili, da macchine per il caffè a tostapane, da spremiagrumi ad aspirapolveri, la lista è infinita. Il meglio del meglio è che troverai i device più nuovi, appena lanciati sul mercato, a prezzi già ribassati in volantino. Ti basta usare la connessione internet, il tuo cellulare e ordinare quel che ti serve sul sito Euronics proprio ora!

Le Promo stanno per scadere: corri oggi da Euronics

Non vuoi spendere lo stipendio di un mese per un nuovo smartphone o vuoi fare un regalo? Euronics ti propone nel suo fantastico volantino occasioni speciali. Scegli tra i diversi e favolosi device Samsung. Che ne pensi del Galaxy S23? Ora è in esclusiva a un costo scontato di solti 649,00 € oppure “buttati sul” Samsung Galaxy A25 5G a 289,00 €. Magari preferisci la Xiaomi? Un altro marchio che non sia la Samsung? C’è lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ ad appena 439,00 € o anche il Realme C67 al costo stracciato di 199,00 €. Per te c’è inoltre il super Oppo Reno 10 5G al prezzo di 349,00 €! Te lo avevamo detto che la scelta era immensa, no?

Euronics propone lo smartwatch della Apple Watch Series 9 a soltanto 379,00 € ed anche l’Apple Watch Ultra 1 al prezzo pazzesco di 649,00 €. Hai bisogno di un nuovo laptop? Euronics ha diversi device che fanno al tuo caso. Il pc Acer Aspire 1 A115-32-C64E è in promo a soli 279,00 € e c’è anche il più potente HP 15s-fq5060nl con Intel® Core™ disponibile a 649,00 €. Sappi che questo volantino scade oggi, corri ad approfittarne prima che sia tardi e scopri tutte le promo strepitose di Euronics. Clicca proprio qui in questo momento e visualizza tutti i prodotti.