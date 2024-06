Il Microsoft Threat Analysis Center (MTAC) ha lanciato l’allarme: la Russia sta mirando alle Olimpiadi di Parigi con l’intento di danneggiare la reputazione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e creare caos e panico durante l’evento. Secondo il report “Russian Influence Efforts coverage on 2024 Paris Olympic Games”, gruppi specializzati vicini al Cremlino, tra cui Storm-1679 e Storm-1099, stanno intensificando campagne di disinformazione basate sull’intelligenza artificiale generativa.

I gruppi Storm e la disinformazione pericolosa

Queste attività di denigrazione hanno preso avvio da giugno 2023, quando Storm-1679 ha pubblicato il video “Olympics Has Fallen“, una parodia del film americano “Olympus Has Fallen – Attacco al potere”, in cui un falso Tom Cruise generato artificialmente attacca il Comitato Olimpico. Parallelamente, si sono verificate campagne di marketing e falsi patrocini finalizzati alla diffusione di notizie false sui Giochi e sul CIO.

Ma non finisce qui: i gruppi russi stanno anche diffondendo panico, lanciando allarmi falsi sul rischio di scontri e violenze per scoraggiare la partecipazione pubblica. Alcuni esempi includono video falsificati di Euronews e France24 che parlano di assicurazioni casa per attacchi terroristici e restituzioni di biglietti per timore di attentati. Falsi comunicati video della CIA avvertono di evitare Parigi per possibili attentati, mentre immagini minacciose sui muri della città hanno creato ulteriore allarme.

Gruppi come Storm-1099, noto anche come Doppelganger, stanno usando siti in lingua francese per diffondere notizie sulla presunta corruzione del CIO e sulla sicurezza durante i Giochi, fingendosi anche fonti autorevoli come Le Parisien.

Attacco alle Olimpiadi senza precedenti

L’analisi del MTAC prevede un’ulteriore escalation degli attacchi da parte degli attori russi nelle prossime settimane, con l’uso sempre più diffuso di bot sui social media per diffondere disinformazione e seminare discordia.

L’obiettivo finale sembra essere quello di minare la fiducia nell’integrità delle Olimpiadi di Parigi e destabilizzare il clima attorno all’evento sportivo più importante al mondo. Resta da vedere come il CIO e altre autorità affronteranno questa sfida e quali misure saranno adottate per contrastare queste pericolose campagne di disinformazione.